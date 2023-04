Treffen der G7-Außenminister in Japan Ein Apfelkuchen zur Weltkrise

Doch vor allem wollen die G7-Außenminister ein Bild der Geschlossenheit und Einigkeit senden – nach Russland ebenso wie nach China. Die gemeinsame Fahrt in einem japanischen Schnellzug nach Karuizawa, bei der die Ministerinnen und Minister der G7 in die Kameras strahlen, sollte so ein Zeichen sein: Wir stehen zusammen und wir sind entschlossen. Womöglich machen es ihnen die Staats- und Regierungschefs nach, wenn diese sich im Mai in Hiroshima zum G7-Gipfel treffen, den ihre Außenminister in Karuizawa auch vorbereiten – neben allen Beratungen über große Krisen.