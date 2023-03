Annalena Baerbock unterwegs in ihrem Wahkreis Potsdam Balkonien und nicht Albanien

Annalena Baerbock muss die Sache jetzt nach unten denken. Tief rein in die Erde. Gut 2100 Meter unter die Oberfläche. Die Grünen-Politikerin hat einen weißen Baustellenhelm auf. Sie steht im Schlamm. Vor ihr ein Bohrturm – mitten in Potsdam. Es geht bei diesem Termin am Ende auch um Balkonien, nicht Albanien, wie es bei einer Außenministerin sonst der Fall wäre. Um Balkonkraftwerke, die Menschen als Sonnenpanel bei sich zu Hause installieren können, um die eigene Stromrechnung zu senken. Die Außenministerin mal innen. Drin in ihrem Wahlkreis Potsdam/Potsdam-Mittelmark, in dem sie sich 2021 mit einem anderen Regierungsmitglied einen Wettlauf um das Direktmandat für den Bundestag geliefert hat: mit SPD-Kandidat Olaf Scholz. Baerbock holte 18,8 Prozent, Scholz 34,0 Prozent. Die Außenministerin und der Bundeskanzler – sehr viel prominenter kann ein Wahlkreis nicht besetzt sein. Potsdam sollte sich nicht allzu viele Sorgen machen.