Weltfrauentag : Antifeminismus-Meldestelle verzeichnet rund 700 Eingaben

Berlin Das sogenannte Petz-Portal ließ einige Gemüter sofort schäumen: Braucht man eine Meldestelle für Antifeminismus? Der erste Monat belegt zumindest großes Interesse.

Sexistische Anfeindungen, Hasskommentare, Drohungen: Rund 700 verifizierte Eingaben hat die neue Meldestelle für Antifeminismus in den ersten Wochen seit ihrem Start am 1. Februar registriert. Etwa ein Drittel beziehe sich auf Antifeminismus als organisierte politische Bewegung, ein weiteres Drittel auf Sexismus und geschlechtsspezifische Gewalt, sagte Leiterin Judith Rahner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das letzte Drittel seien Hassbotschaften gegen die Stelle selbst.

„Die Zahl der Meldungen ist sehr hoch, das hat uns schon überrascht“, sagte Rahner in einem Interview zum Frauentag am 8. März. „Wir haben damit gerechnet, dass wir viel mehr Aufklärungsarbeit machen müssen. Aber das ist das Gute an einem Shitstorm.“ Denn die neue Webseite der Amadeu-Antonio-Stiftung in Berlin hatte große Aufmerksamkeit auf sich gezogen und war teils als „Petz-Portal“ kritisiert worden.