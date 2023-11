Politisch motivierte Kriminalität Tendenz steigend: Antisemitische Straftaten nehmen deutlich zu

Besonders brisant ist, dass dabei die Entwicklungen seit dem 7. Oktober, seit dem blutigen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel und in der Folge unzähligen antisemitischen Übergriffen in Deutschland, noch nicht berücksichtigt sind. Ohnehin haben die genannten Zahlen noch vorläufigen Charakter (Abfragedatum war der 24. Oktober). Im Laufe des Jahres gehen beim Bundeskriminalamt, das die Straftaten erfasst, viele Nachmeldungen ein. Zahlen aus früheren Jahren zeigen, dass die endgültige Zahl der Straftaten teilweise weit über den Erstmeldungen liegt. So waren es im dritten Quartal 2022 bei der Ersterfassung noch 306 antisemitische Straftaten, inklusive Nachmeldungen dann allerdings 699. Ähnliche Trends zeigen sich auch in anderen Quartalen.