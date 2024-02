Antisemitismus auf dem Campus Der Nahostkonflikt und die einseitige Politisierung über TikTok

Die Demonstration vor der großen Mensa ereignet sich wenige Tage, nachdem ein jüdischer FU-Student mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus gekommen war. Der 30-jährige Lahav Shapira soll am Wochenende von einem 23 Jahre alten propalästinensischen Kommilitonen im Ausgehviertel in Berlin-Mitte geschlagen und getreten worden sein. Die FU distanzierte sich vorab von der Protestveranstaltung und stellte nach eigenen Angaben Strafanzeige, aufgrund von Inhalten von Plakaten mit dem Aufruf. Die Universität steht seit dem mutmaßlich antisemitischen Übergriff wieder einmal massiv in der Kritik. Wie bei vielen anderen Hochschulen im In- und Ausland auch, wird der FU vorgeworfen, gegenüber Antisemitismus, Übergriffen und propalästinensischen Demos zu tolerant zu sein. So soll sich der Tatverdächtige im Fall Shapira schon im Dezember an einer Hörsaalbesetzung propalästinensischer Aktivisten an der FU beteiligt haben.