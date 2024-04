Nahost-Krieg Antisemitismusbeauftragter: Kein Waffenembargo gegen Israel

Die militärische Zusammenarbeit sei auch keine Einbahnstraße, fügte Klein hinzu. „Wir können in Deutschland ja auch von einem israelischen Raketenabwehrsystem profitieren und tun dies jetzt schon von israelischen Drohnen.“ Deutschland hat in Israel das sehr weit in die Höhe reichende Raketenabwehrsystem Arrow 3 gekauft, das 2025 geliefert werden soll.