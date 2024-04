Extremismus Antrag im Höcke-Prozess führt zu Verzögerungen

Kurz nach Beginn des ersten Verhandlungstags im Prozess gegen den AfD-Politiker Björn Höcke in Halle ist es wegen eines Antrages der Verteidigung zu mehreren Unterbrechungen gekommen. Noch vor Verlesung der Anklage hatte ein Anwalt von Höcke beantragt, die gesamte Hauptverhandlung per Tonaufnahme zu dokumentieren. Die Staatsanwaltschaft merkte an, dass ein solcher Antrag in diesem Fall nicht zulässig sei.