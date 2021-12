Arbeitsminister Hubertus Heil kündigt große Sozialreform an : „Es gibt Risse in unserer Gesellschaft“

Hubertus Heil (SPD) ist der einzige Minister im neuen Bundeskabinett von Kanzler Olaf Scholz (SPD), der sein Amt behalten durfte. Foto: dpa/Annette Riedl

Interview Berlin Der neue und alte Arbeits- und Sozialminister kündigt den Gesetzentwurf zum Zwölf-Euro-Mindestlohn als seine erste Tat im neuen Jahr an, erhebt Vorwürfe gegen Ungeimpfte und preist das geplante Bürgergeld, das Hartz IV ersetzen soll. In den ersten beiden Jahren des Bezugs werde kein Sparvermögen mehr angerechnet – und niemand müsse dann mehr befürchten, aus seiner Wohnung ausziehen zu müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Marschall und Kerstin Münstermann

Herr Heil, Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, das Gesetz zur Erhöhung des Mindestlohns werde zeitnah kommen. Wird das Ihre erste Tat sein?

Heil Ja. Ich werde Anfang des Jahres einen Gesetzentwurf vorlegen, um den Mindestlohn im Jahr 2022 auf zwölf Euro zu erhöhen. Davon werden Millionen von Menschen in Deutschland profitieren, übrigens überwiegend Frauen.

Kommt der Gesetzentwurf schon im Januar?

Heil Wir machen uns unmittelbar an die Arbeit – und wer uns kennt, weiß, dass wir schnell sein können.

Was sagen Sie den Mittelständlern, die sich den höheren Mindestlohn nicht leisten können?

Heil Mich erinnert Ihre Frage an die Untergangsszenarien, die prognostiziert wurden, als der Mindestlohn eingeführt wurde. Heute wissen wir, dass das alles nicht eingetreten ist.

…aber die Unternehmen stehen durch Corona unter besonderem Druck!

Heil Das Thema nach der Pandemie wird sein, ob man als Arbeitgeber noch ausreichend qualifizierte Fachkräfte findet. Der höhere Mindestlohn kann da helfen, und nutzt auch der Konjunktur, denn er stärkt die Binnennachfrage. Vom Mindestlohn profitieren Menschen, die ihr Geld nicht in Steuerparadiese im Ausland überweisen, sondern direkt in den heimischen Wirtschaftskreislauf geben.

Sie befürchten keine Entlassungen?

Heil Der Arbeitsmarkt wird insgesamt keinen Schaden nehmen. Im Gegenteil, die Volkswirtschaft wird produktiver. Millionen von Menschen bekommen für ihre Arbeit mehr Respekt durch höhere Löhne.

Sie greifen aber nur einmal politisch in die Tarifautonomie ein?

Heil Wir haben in der Koalition vereinbart, den Mindestlohn auf zwölf Euro zu erhöhen und damit armutsfester zu machen. Die weiteren Erhöhungsschritte folgen dann den Empfehlungen der unabhängigen Mindestlohnkommission.

Sie haben das aufgestockte Kurzarbeitergeld gerade wieder bis Ende März verlängert. Warum war das wichtig?

Heil Wir haben mit der Kurzarbeit millionenfach Arbeitsplätze in der Pandemie gerettet. Es ist richtig, die Brücke der Kurzarbeit bis Ende März zu verlängern, und denen, die schon sehr lange in Kurzarbeit sind, auch ein höheres Kurzarbeitergeld von bis zu 87 Prozent ihres letzten Netto-Gehalts zu zahlen. Das hilft den stark betroffenen Branchen wie der Gastronomie, ihre Fachkräfte zu halten, um im Frühjahr durchstarten zu können.

Wie sieht es in Europa aus?

Heil Das Instrument der deutschen Kurzarbeit wird auch international hoch geschätzt. In der EU haben während der Pandemie elf Mitgliedstaaten Kurzarbeitergeld neu eingeführt und viele andere haben es ausgeweitet. Die Arbeitslosigkeit wurde so trotz größerer Wirtschaftseinbrüche unter dem Niveau der Finanz- und Wirtschaftskrise gehalten. Das ist vor allem dank dem EU-Programm „Sure“ gelungen, mit dem die Mitgliedstaaten günstige Kredite zur Finanzierung ihrer Kurzarbeit beziehen konnten. Insgesamt haben rund 31 Millionen Menschen von „Sure“ profitiert. Selbst im Angelsächsischen gibt es jetzt den Begriff „the Kurzarbeitergeld“, der für ein wirksames Kriseninstrument steht.

Anders als zu Beginn der Corona-Krise haben wir seit einem Jahr Impfstoffe. Wie lange will der Staat die hohen Kosten der „Pandemie der Ungeimpften“ noch tragen?

Heil Mit Wirtschaftshilfen und Kurzarbeit stützen wir Geschäftsmodelle, die intakt sind und nur aufgrund von staatlichen Einschränkungen Einbußen hinnehmen müssen. Warum sollen Beschäftigte und Unternehmen, die sich vernünftig verhalten, unter der Unvernunft einer radikalen Minderheit leiden? Die Frage, sich impfen zu lassen, ist nicht nur eine Frage der gesundheitlichen Eigenverantwortung oder der Solidarität mit Vorerkrankten, Kindern und denen, die auf Intensivstationen schuften. Es ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Verantwortung. Wir kommen nur mit Impfungen aus dieser Krise heraus.

Gefährden die, die nicht geimpft sind, unseren Aufschwung?

Heil Ich will diejenigen, die jetzt noch zweifeln, nicht in eine Ecke stellen, sondern für das Impfen gewinnen. Aber ich habe kein Verständnis für Menschen, die Seite an Seite mit Rechtsradikalen und Quertreibern Polizisten attackieren oder versuchen, demokratische Entscheidungsträger mit Fackelzügen einzuschüchtern. Dagegen muss sich die große Mehrheit der Anständigen und auch der Rechtsstaat mit aller Härte wehren.

Was ist mit dem Pflegebonus – warum wurde der verschoben? Wann kommt er und welche Höhe hat er?

Heil Seit fast zwei Jahren arbeiten viele Beschäftigte im Gesundheitswesen am Rand der Belastungsfähigkeit und darüber hinaus. Der Pflegebonus ist eine Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, dass er bald kommt.

Aber ein Bonus löst die strukturellen Probleme in der Pflege nicht...

Heil Deshalb ist es gut, dass wir uns in der Koalition darauf verständigt haben, die Personalbemessung und -ausstattung in den Krankenhäusern zu verbessern. Zudem muss die Bezahlung in der Altenpflege weiter verbessert werden. Ich hoffe, dass wir es zusammen mit den Sozialpartnern im kommenden Jahr doch noch hinbekommen, einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die Altenpflege einzuführen.

Die Ampel will Hartz IV zu einem Bürgergeld ausbauen. Ist das der Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen?

Heil Nein, aber wir planen mit dem neuen Bürgergeld einen grundlegenden Kurswechsel in der Sozialpolitik, eine große Sozialreform. Das System wird umgebaut, entbürokratisiert und stärker darauf ausgerichtet, Menschen langfristig aus der Arbeitslosigkeit zu holen. Wir sagen: Wenn du ins Bürgergeld rutschst, unterstützen wir dich mit allen Mitteln dabei langfristig aus der Arbeitslosigkeit zu kommen und du musst du dir erstmal keine Sorgen mehr machen, dass du deine Wohnung verlierst…

… künftig kann also auch Grundsicherung bekommen, wer in der Bel Étage im Grunewald wohnt?

Heil Die Lebenswirklichkeit der meisten Menschen in der Grundsicherung sieht doch ganz anders aus. Es geht darum, dass die Menschen sich voll und ganz darauf konzentrieren können, langfristig aus der Arbeitslosigkeit zu kommen. Dafür befreien wir sie von existenziellen Sorgen um die Wohnung oder die kleinen Ersparnisse. Konkret schaffen wir für zwei Jahre eine Karenzzeit, in der die Angemessenheit der Wohnung nicht überprüft wird und die Kosten der Unterkunft voll erstattet werden. Und wir sind künftig auch großzügiger bei den Ersparnissen. Hier soll die Anrechnung in den ersten zwei Jahren entfallen. Es geht um Ermutigung und Unterstützung, um aus der Langzeitarbeitslosigkeit rauszukommen.

… oder umgekehrt um Ermutigung, in der Grundsicherung zu verharren?

Heil Nein! Die meisten Menschen wollen arbeiten. Tatsache ist aber auch, dass zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Deshalb ist es richtig, dass wir uns zukünftig zuerst darum kümmern, dass eine Ausbildung nachgeholt wird und nicht die Vermittlung in den erstbesten Hilfsjob im Vordergrund steht.

Heißt das, dass Langzeitarbeitslose künftig weniger befürchten müssen, in einen Job vermittelt zu werden?

Heil Das heißt, dass das Nachholen des Berufsabschlusses Vorrang haben soll vor der Vermittlung in prekäre Arbeit. Auch wer zum Beispiel eine Aktivierungsmaßnahme absolviert, soll diese nicht abbrechen müssen für einen Job. Es wird außerdem großzügigere Möglichkeiten beim Zuverdienst geben. Kinder von Grundsicherungsempfängern, die einen Ferienjob haben, werden nicht mehr erleben, dass das gegengerechnet wird. Mit dem Bürgergeld stellen wir das System vom Kopf auf die Füße.

Zusätzlich führen Sie noch eine Kindergrundsicherung ein. Die kommt noch obendrauf.

Heil Ja, es wird wie mit dem heutigen Kindergeld auch für jedes Kind, unabhängig vom Einkommen der Eltern, einen festen, automatisierten finanziellen Betrag vom Staat geben. Zusätzlich wollen wir einen einkommensabhängigen Betrag für Kinder in Familien mit wenig Einkommen einführen.

Wie hoch ist der Betrag?

Heil Das werden Familienministerin Anne Spiegel und ich jetzt erarbeiten. Unser Ziel ist, dass Kinder ihre Talente und Leistungen entfalten können, egal ob sie aus einem armen Haushalt stammen oder nicht.

Auch bei der Weiterbildung wimmelt der Koalitionsvertrag von neuen Instrumenten – einer staatlich finanzierten Bildungszeit, einem Lebenschancen-Bafög, einem Qualifizierungsgeld. Ist das nicht zu viel auf einmal?

Heil Nein. Wenn man will, dass Deutschland zur Weiterbildungsrepublik wird, brauchen wir all diese Instrumente. Dazu gehört das Qualifizierungsgeld, das man während der Kurzarbeit zusätzlich erhält, wenn man sich weiterbildet. Als Angestellter soll man außerdem künftig mit dem Arbeitgeber eine einjährige Bildungszeit vereinbaren können. In der Zeit wird man freigestellt und kann sich weiterbilden, finanziert aus Beitragsmitteln von der Bundesagentur für Arbeit. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, brauchen wir Aus- und Weiterbildung im großen Stil.

Dem Steuer- und Beitragszahler wird schwindelig, wenn er das alles liest: Bildungszeit, Kindergrundsicherung, Bürgergeld, Kurzarbeitergeld, Pflegebonus – alles das kostet enorm viel. Wie rechtfertigen Sie die Mehrausgaben?

Heil Eine vorsorgende Sozialpolitik löst Probleme möglichst, bevor sie entstehen. Klar ist, dass wir uns hohe sozialstaatliche Leistungen dauerhaft nur leisten können, wenn die Wirtschaft floriert. Ich leiste dafür in meinem Bereich einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Für mehr Wirtschaftswachstum wollen wir auch die Investitionen ankurbeln und Planungsverfahren beschleunigen.

Ist aus dem pragmatischen SPD-Netzwerker Heil in der Ampel ein richtiger Linker geworden?