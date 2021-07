Kanzlerkandidat beim Frauenmagazin : Ein leichtes Spiel für Armin Laschet im "Brigitte Talk“

Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet stellt sich bei, „Brigitte Talk“ den Fragen von Chefredakteurin Brigitte Huber und der Ressortleiterin Zeitgeschehen, Meike Dinklage. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin Die politischen Gespräche der Frauenzeitschrift „Brigitte“ können heikel sein für Spitzenpolitiker: Es geht um Persönliches, Privates, Buntes - viel Gelegenheit für Fettnäpfchen. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet bleibt all das am Mittwochabend erspart. Er nutzt die Bühne, die sich ihm bietet - auch deshalb, weil ihm kritische Fragen erspart bleiben.

Von Jana Wolf

Der Auftritt beim Frauenmagazin hätte für Armin Laschet kaum besser beginnen können. Er wird gefragt, welche Überschrift er einem Porträt über den Kanzlerkandidaten und Menschen Laschet geben würde. Er antwortet: „Der Richtige.“ Laschet lächelt breit, beinahe verlegen, kurz treibt es ihm die Röte ins Gesicht. Ganz so, als wäre er von der eigenen Schlagfertigkeit überrascht. Die beiden Moderatorinnen Brigitte Huber, Chefredakteurin der „Brigitte“, und Meike Dinklage, Ressortleiterin Zeitgeschehen, jedenfalls scheinen überrumpelt zu sein, sie lassen Laschets dickes Selbstlob unhinterfragt im Raum stehen. Der Kanzlerkandidat der Union und CDU-Chef nimmt den Schwung des Auftakts mit. Er nutzt den einstündigen „Brigitte Talk“ am Mittwochabend, um auszuführen, warum er sich selbst für den Richtigen hält. Huber und Dinklage boten ihm diesen Raum. Kritische Fragen oder hartes Nachhaken ersparten sie Laschet weitgehend.

Zum Beispiel hält Laschet sich für den Richtigen, weil die Frauen nach seiner Darstellung ganz oben auf seiner politischen Agenda stehen. Fragen der Frauenpolitik würden ihn begleiten, seit er beruflich tätig sei, ob es nun um die Stellung der Frau oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehe, sagt Laschet. Er zeigt sich problembewusst: „Wir haben immer noch keine richtige Gleichstellung.“ Auch in seiner eigenen Partei und seinem Kabinett in Nordrhein-Westfalen seien es noch immer „zu wenige“ Frauen. Um die politischen Konzepte, wie er gegen die mangelnde Gleichstellung als Bundeskanzler angehen würde, geht es an dem Abend wenig. Doch Laschet ist sich sicher, dass er das als Mann im Kanzleramt sogar besser könnte als eine Frau in diesem Amt. Denn um die Frage der Gleichstellung sollten sich nicht die Frauen kümmern müssen, sondern die „gesamte Gesellschaft, also auch die Männer“, sagt Laschet.

Auch beim Thema Kinder will Laschet zeigen, dass er sensibel ist für Problemlagen. In der Pandemie habe ihn deren Situation von Beginn an „sehr bewegt“. Deswegen sei auch in einer vierten Corona-Welle alles daran zu setzen, dass die Schulen offen bleiben, ob mit Luftfiltern oder Lolli-Tests.

Doch der „Brigitte Talk“ wäre nicht der „Brigitte Talk“, wenn es nicht in erster Linie um die persönliche Seite der Kandidaten ginge. Trotz der politischen Karriere sei er als Vater für seine Kinder da gewesen, wenn es wichtig war, beteuert Laschet. „Man hätte sich manchmal gewünscht, man hätte mehr Zeit gehabt“, räumt er ein. Und er schmeichelt seiner Frau Susanne: „Ich schätze an ihr sehr, dass sie eine selbstbewusste Frau ist, ihr eigenes Leben lebt, ihren eigenen Beruf hat.“ Wie gut die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei den Laschets zu Hause tatsächlich gelang, bleibt auch nach diesem Abend Privatsache.

Sollte er nach der Bundestagswahl in das Kanzleramt einziehen, bleibe Aachen natürlich sein „Lebensmittelpunkt“, schließlich sei er dort zu Hause, sagt Laschet. Der Kanzlerkandidat ist sichtlich bemüht darum, den Eindruck eines harmonischen und heimatverbundenen Familienlebens zu zeichnen. Nur an einem Punkt scheint ein Mini-Dissens mit seiner Frau auf. Nämlich dann, wenn Laschet sich in der Mediathek eines Fernsehsenders in einer Serie verliert und bis drei oder vier Uhr nachts eine Folge nach der nächsten schaut. „Da verzweifelt meine Frau immer, weil sie sagt, du müsstest jetzt mal schlafen.“ Doch Laschet nutzt auch diese Gelegenheit, um herauszukehren, warum er kanzlertauglich ist: „Ich brauche wenig Schlaf eigentlich, das ist ein Vorteil.“