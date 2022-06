Duisburg Spitzenreiter auf Rangliste der Bundesregierung : Wo in Deutschland das Armutsrisiko besonders hoch ist

Straße in Duisburg-Marxloh: Hier leben besonders viele Menschen von geringen Einkünften. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Exklusiv Berlin In keiner der größten deutschen Städte sind so viele Menschen von Armut bedroht wie in Duisburg. Die nordrhein-westfälische Stadt ist Spitzenreiter unter den 15 größten Städten bei der so genannten Armutsrisikoquote. Aber auch in Dortmund, Leipzig, Frankfurt am Main, Hannover und Essen ist das Armutsrisiko hoch.