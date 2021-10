Armutsrisiko auch bei Wohnungseigentümern stark gestiegen : Jeder vierte Mieterhaushalt ist armutsgefährdet

Exklusiv Berlin Jeder vierte Mieterhaushalt in Deutschland gilt mittlerweile als armutsgefährdet, schreibt die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Linken-Anfrage. Bei den Wohnungseigentümern ist es jeder Achte, doch die Tendenz ist auch hier deutlich steigend. Die Corona-Pandemie und steigende Mieten dürften die Lage vieler Privathaushalte noch verschlechtert haben.

Jeder vierte MIeterhaushalt in Deutschland gilt nach Einschätzung der Bundesregierung als armutsgefährdet. Die so genannte Armutsrisikoquote unter Mietern ist damit etwa doppelt so hoch wie bei Wohnungseigentümern, allerdings ist die Quorte der von Armut bedrohten Immobilienbesitzer in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Susanne Ferschl hervor.