Bald Schluss mit Lieferengpässen Lauterbach will Kinder-Fiebersaft immer und überall

Diesen Engpässen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun ein Ende setzen. Jetzt will das Bundeskabinett Patientinnen und Patienten mit einem Gesetzentwurf helfen, dass sie schneller als bisher in Apotheken jene Medikamente bekommen, die sie brauchen. Die Eckpunkte stellte der Minister am Mittwoch in Berlin vor.