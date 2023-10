Reaktionen auf FDP-Vorstoß Asylbewerberleistungen kürzen? Nicht mit den Grünen

In der Asylpolitik gehen die Meinungen in der Ampelkoalition immer mehr auseinander: Die Grünen wiesen am Montag die jüngsten Vorschläge der FDP-Spitze zur Absenkung der Asylbewerberleistungen zurück. „Ich glaube, wir müssen aufpassen in dieser Debatte, dass wir nicht in einen Überbietungswettbewerb verfallen, wer das vermeintlich Härtere und Krassere fordert, sondern dass wir wirklich schauen, was hilft denn am Ende vor Ort“, sagte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. Sie nannte eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen und schnellere Arbeitserlaubnisse für Migranten. Auch die SPD reagierte zurückhaltend auf die FDP-Vorschläge, will sie aber zumindest prüfen. Die Union dagegen begrüßte die Ideen.