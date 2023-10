Migrationsexperte Herbert Brücker zur Asyldebatte „Man kann in der Bevölkerung einen Erschöpfungszustand feststellen“

Brücker Durch die Aufnahme von einer Million Menschen aus der Ukraine und der höheren Zahl an Asylbewerbern in diesem Jahr haben wir einen starken Anstieg. Viele Kommunen stoßen an die Kapazitätsgrenzen. Man kann in der Bevölkerung einen Erschöpfungszustand feststellen: Wir hatten die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die hohe Inflation – und den erneuten Anstieg der Fluchtmigration. Ganz offensichtlich schlägt das jetzt in Abwehr um.