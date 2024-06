Vor Bund-Länder-Gipfel Asylverfahren in Drittstaaten: Faeser dämpft Erwartungen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat mit Blick auf eine mögliche Auslagerung von Asylverfahren in Staaten außerhalb der Europäischen Union die Erwartungen gedämpft. Das könne ein „Bausteinchen“ sein, würde aber nicht die Migrationslage in Deutschland grundlegend ändern, sagte die SPD-Politikerin am Rande der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern (IMK) in Potsdam.