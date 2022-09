Gaskrise in der Landwirtschaft : Auch Dünger wird knapp - Bauernverband will nationale Reserve

Düngemittel wird knapp. Die Bundesregierung müsse daher eine nationale Reserve anlegen, fordert Bauernpräsident Joachim Rukwied. Foto: dpa/Patrick Pleul

Exklusiv Berlin Die Lebensmittelversorgung ist nach wie vor gesichert, betont das zuständige Ministerium. Doch die Landwirtschaft steht vor der nächsten großen Herausforderung - die Gaskrise sorgt für eine Düngemittelknappheit. Bauernverband und Welthungerhilfe warnen vor den Folgen.

Es sind dramatische Zahlen, die der europäische Düngemittelverband (Fertilizers Europe) kürzlich veröffentlichte. So hätten die europäischen Hersteller ihre Düngemittelproduktion im Zuge der Gaskrise um mehr als 70 Prozent zurückgefahren. Manch einer habe die Erzeugung sogar ganz eingestellt. Das hat Folgen für die Agrarproduktion und damit womöglich auch für die Ernährungssicherheit. Bauernverband und Welthungerhilfe schlagen Alarm.

Der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sagte unserer Redaktion, die Entwicklung mache ihm große Sorgen. „Wir haben bereits vor Monaten die Bundesregierung aufgefordert eine nationale Düngemittelreserve anzulegen.“ Um stabile Ernten zu gewährleisten, sei die Verfügbarkeit von Düngemitteln, speziell Stickstoffdünger essentiell. „Für die Erzeugung des wichtigen Stickstoffdüngers brauchen wir Gas.“ Sollte das aber nur noch eingeschränkt verfügbar sein oder womöglich ganz wegfallen, „würden die Erträge sofort um 30 bis 40 Prozent einbrechen. Die Bundesregierung muss erkennen, dass auch Düngemittel systemrelevant sind“, betonte Rukwied. Der europäische Düngemittelverband hatte Eingriffe in die Märkte und Finanzhilfen gefordert.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium versicherte auf Nachfrage: „Die Versorgung mit Lebensmitteln ist in Deutschland gewährleistet, auch über das Frühjahr 2023 hinaus.“ Das liege unter anderem am hohen Selbstversorgungsgrad Deutschlands bei vielen Erzeugnissen. Das Problem einer Düngemittelknappheit sieht das Ressort von Cem Özdemir (Grüne) auch. Grundsätzlich beobachte man die Entwicklung auf den Märkten „sehr genau“, um jederzeit handeln zu können, sagte eine Sprecherin. Durch den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine seien Importkanäle eingebrochen oder weggefallen. „Wegen der hohen Erdgaspreise drosseln Düngemittelhersteller ihre Produktion oder stellen sie ein“, bestätigte die Sprecherin. „Daher steht nicht so viel Mineraldünger zur Verfügung.“

Auch deswegen seien Betriebe gezwungen, ihr Düngemanagement anzupassen. „Statt Mineraldünger einzusetzen, wird der Kauf von Wirtschaftsdünger aus Regionen, in denen sich Tierhaltung konzentriert, jetzt deutlich attraktiver.“ Die Maßnahmen, die man mit der Anpassung der Düngeverordnung angestoßen habe, unterstützten zudem jetzt einen effizienteren Umgang mit Düngemitteln.

Das Knappheit hat auch Konsequenzen für die Welternährung. Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, betonte, viele Länder, die Düngemittel im großen Stil herstellten, hätten bereits Exportrestriktionen verhängt, „um ihren eigenen Markt zu schützen, was wiederum den Preisanstieg befeuert“. Da der Anbau wichtiger Grundnahrungsmittel und Ölpflanzen in den meisten Regionen der Erde in hohem Maß von Mineraldünger abhängig sei, „können Turbulenzen auf den Düngemittelmärkten gravierende Auswirkungen auf die Nahrungsmittelpreise und die globale Ernährungssicherheit haben“, sagte Mogge unserer Redaktion.

Sowohl in Afrika als auch in Asien verschärfe die Düngemittelknappheit bereits den Hunger. Insbesondere in Ländern, in denen Familien ohnehin schon 70 Prozent und mehr ihres Einkommens für Essen ausgeben müssten. Deutschland und die reichen Industrienationen seien jetzt gefordert, „ihre Unterstützung für den Ausbau sozialer Sicherungsnetze, die weltweite Hungerbekämpfung und ländliche Entwicklung weiter auszubauen“, forderte Mogge.

