Auffrischungsimpfung : Sozialverband fordert besseres System zur Terminvergabe

Berlin Ab September sollen sich Menschen, die früh eine Corona-Impfung erhalten hatten, ein drittes Mal gegen das Virus immunisieren lassen können. Der Sozialverband VdK warnt jedoch davor, frühere Fehler zu wiederholen.

Das Angebot der Auffrischungsimpfung soll laut Beschluss in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit gefährdeten Gruppen gemacht werden – in der Regel mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie. Patientinnen und Patienten mit geschwächtem Immunsystem die zu Hause leben, oder auch daheim lebende Pflegebedürftige sollen das Angebot von ihrem Arzt bekommen.

Auch Menschen, die vollständig mit Vektorimpfstoffen geimpft wurden – zwei Dosen Astrazeneca oder einer Spritze Johnson & Johnson – sollen dem Beschluss zufolge die Möglichkeit zu einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten. Das soll in Impfzentren, bei Ärzten oder im Betrieb möglich sein.

„Die Idee, mobile Teams für die Auffrischungsimpfung einzusetzen und zu den Menschen selbst zu gehen, ist grundsätzlich gut“, sagte Bentele. „Dennoch müssen die Bundesregierung und vor allem die Bundesländer aufpassen: Die Verkündung der Impfung wird bei den Menschen wieder eine Erwartungshaltung wecken.“ Es könne deutlich mehr Nachfrage nach Impfterminen geben. „Dabei dürfen die alten Fehler nicht wiederholt werden. Diesmal müssen die Telefon-Hotlines mit genügend Personal besetzt werden. Viele ältere Betroffene hatten sich in der Vergangenheit an den VdK gewandt, weil sie mit der komplizierten Online-Terminvergabe nicht zurechtkommen“, sagte Bentele. „Insgesamt sollten sich die Gesundheitsminister der Länder auf das beste, gut funktionierende Verfahren einigen. Sie konnten ja nun ausreichend Erfahrungen damit sammeln“, so die VdK-Chefin.