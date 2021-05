Aktionspaket für Kinder und Jugendliche : „Aufholpaket“ soll Corona-Folgen für die Jüngsten abfedern

Berlin Mit einem zwei Milliarden Euro schweren Aktionsprogramm will die Bundesregierung Kinder und Jugendliche fördern, die unter den Corona-Einschränkungen besonders leiden. Doch noch herrscht Uneinigikeit zwischen Union und SPD.

Mit einem milliardenschweren Aktionsprogramm will die Bundesregierungen die Langzeitfolgen der Pandemie für die Kleinsten und Jüngsten in der Gesellschaft abfedern. Unter dem Titel „Aufholen nach Corona“ sollen Kinder und Jugendliche dabei unterstützt werden, etwa Lernrückstände und Bildungslücken aufzuholen. Aber auch den sozialen, psychischen und gesundheitlichen Auswirkungen der besonders für junge Menschen entbehrungsreichen Corona-Zeit soll entgegengewirkt werden.

Für das Programm sind insgesamt zwei Milliarden Euro veranschlagt. Die Hälfte davon soll in Nachhilfe- und Förderprogramme für Schüler in den Bundesländern fließen, etwa unter Mithilfe pensionierter Lehrer, aber auch durch kommerzielle Anbieter. Mit der zweiten Milliarde sollen soziale Programme aufgestockt werden, um die sozialen und psychischen Krisenfolgen abzufedern. Dabei geht es etwa um mehr Geld für Sprachförderung an Kitas in sogenannten sozialen Brennpunkten, eine stärkere Förderung von Schulsozialarbeit, Freizeitangeboten oder kostengünstigen Ferienfahrten.