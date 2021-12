Gegner der Corona-Politik : Aufruf zur Demo vor Haus des Thüringer Innenministers

Erfurt In sozialen Netzwerken kursiert ein Aufruf zu einer Demonstration vor dem Haus des SPD-Politikers Georg Maier. Die Polizei bereitet sich auf einen Einsatz vor. Einen Verdächtigen gibt es auch schon.

Die Polizei sei alarmiert und bereite sich auf den Einsatz am Dienstagabend vor, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion in Erfurt. Eine Sprecherin des LKA sagte, man nehme den Vorfall ernst. In sozialen Netzwerken kursierte ein Screenshot eines Facebook-Posts, in dem zu einem „Spaziergang“ vor dem Haus von Maier und seiner Familie aufgerufen wurde. Der Beitrag selbst scheint inzwischen gelöscht worden zu sein.