Parteitag in Karlsruhe eröffnet Aufstand abgesagt - Grüne bejubeln sich selbst

Die Grünen in schwerer See. Vor ihrem am Donnerstagabend eröffneten Parteitag rebelliert die Basis mit einem offenen Brief, der den Verrat der grünen Ideale in der Regierung beklagt. Lautstark machen das Demonstranten auch vor der Tagungshalle in Karlsruhe. „Krieg dem Krieg“ ist in blutroten Lettern über das „Herzlich willkommen“-Schild der Grünen gepinselt. In Bayern keine Schnitte gekriegt, in Hessen aus der Regierung geflogen, in Europa Schiffbruch mit Pestizidverringerung erlitten und dann noch die Watsche vom Verfassungsgericht, die grünen Regierungsprojekten die finanziellen Beine wegreißt. Um den Groll zu kanalisieren, wird die Tagesordnung geändert. Erst mal Luft ablassen, damit den Grünen ihre Partei nicht um die Ohren fliegt. Doch dann kommt es ganz anders.