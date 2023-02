Ausschlussverfahren gegen Maaßen​: Diesmal zeigt die CDU Haltung​

Meinung Berlin Die CDU geht jetzt konsequent gegen Hans-Georg Maaßen vor. Wer glaubt, dass er in der Partei besser zu kontrollieren wäre, der irrt. Der Umgang mit Maaßen sagt zudem noch nicht über die Strategie aus, die die Union zur Abgrenzung nach ganz rechts hat.

Aber nun sind die Würfel erst einmal gefallen – er hat das Ultimatum eines freiwilligen Austritts verstreichen lassen, am 13. Februar soll der Bundesvorstand das Ausschlussverfahren mit allen Konsequenzen einleiten. Fakt ist: Maaßen wird durch das Vorgehen der CDU-Führung wieder mächtig aufgewertet. Das muss man einplanen; damit muss man umgehen als Partei. Fakt ist aber ebenso: Auch die CDU muss sich nicht alles an kruden Thesen jenseits des gerade noch hinnehmbaren, rechten oder wertkonservativen Randes bieten lassen, mit denen man dann zwangsläufig in Verbindung gebracht wird. Es gilt, Haltung zu zeigen. Das wird diesmal gemacht. Und wer glaubt, dass Maaßen in der Partei besser unter Kontrolle wäre als außerhalb, der irrt. Das ist sozusagen gehopst wie gesprungen.

Gefährlich werden kann der Vorgang für Parteichef Friedrich Merz alles in allem nicht. Maaßen hat weniger Freunde in der CDU als er vorgibt. Die Werteunion, der er neuerdings vorsteht, hat sich ohnehin isoliert. Erstens ist sie keine Gliederung, zweitens geht es ihr offenkundig vordringlich darum, der Partei zu schaden. In Zeiten, in denen freilich immer öfter darüber debattiert wird, ob die Brandmauer der CDU nach ganz rechts bröckelt, speziell im Osten, will die Parteispitze anhand des Falles Maaßen sicherlich auch zeigen, dass dem nicht so ist. Doch das harte Vorgehen in diesem Einzelfall ist noch längst keine Gesamtstrategie. Die fehlt Merz & Co nämlich noch.