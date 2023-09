Abwesenheitskritik Ausschusssitzung zu Schönbohm-Absetzung: Faeser soll kommen

Faeser hatte Schönbohm im vergangenen Jahr als Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) abgesetzt. Dieser verlangt deswegen Schadenersatz. Die Ministerin, die als SPD-Spitzenkandidatin bei der bevorstehenden Landtagswahl in Hessen antritt, sollte deshalb bereits am Dienstag im Innenausschuss zu ihrem Vorgehen befragt werden, sagte ihre Teilnahme an der Sitzung allerdings ab.