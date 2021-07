Stockholm-Initiative : Ein neues Bekenntnis zur nuklearen Abrüstung

Berlin Die Gefahr eines neuen nuklearen Rüstungswettlaufs ist nicht gebannt die Spannungen zwischen den Großmächten nehmen zu. Die Länder der Stockholm-Initiative, darunter auch Deutschland, Spanien und Schweden, rufen dringend zur nuklearen Abrüstung und dem Ende von Kernwaffentests auf.

„Ein Atomkrieg lässt sich nicht gewinnen und darf niemals geführt werden.“ Am 16. Juni haben Präsident Biden und Präsident Putin diese von ihren Vorgängern Reagan und Gorbatschow auf dem letzten Höhepunkt des Kalten Krieges so markant formulierte, grundlegende Tatsache bekräftigt. Zur damaligen Zeit begannen mit diesem Satz russisch-amerikanische Abrüstungsanstrengungen, die der ganzen Menschheit zugutekamen. Heute lässt er uns neue Hoffnung schöpfen, dass die Welt zur nuklearen Abrüstung zurückfinden kann.

Mehr denn je brauchen wir Fortschritte. Abkommen der nuklearen Abrüstung und Nichtverbreitung sind in den letzten Jahren immer weiter erodiert. Neue Spannungen und Misstrauen zwischen den globalen Mächten haben einen weiteren Abbau der Kernwaffenarsenale vereitelt. Der INF-Vertrag zur Reduzierung der nuklearen Mittelstreckenwaffen – ein grundlegendes Instrument der Rüstungskontrolle – ist 2019 außer Kraft getreten. Die technologische Entwicklung macht die Lage immer komplexer, führt zu neuen Risiken und könnte einen neuen Rüstungswettlauf befeuern. Und die Herausforderungen einer regionalen Verbreitung von Atomwaffen – etwa in Iran und Nordkorea – erfordern weiterhin unsere volle Wachsamkeit.

Im Vorfeld der anstehenden Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrags haben wir bei einer Reihe von Ministertreffen in Stockholm, Berlin, Amman und heute in Madrid mehr als 20 konkrete Vorschläge zur Stärkung des NVV und zur Umsetzung seiner Abrüstungsziele erarbeitet. Die Verlängerung des New START-Vertrages zu Beginn dieses Jahres, die Aussichten auf neue Gespräche zwischen Russland und den USA über die Zukunft der Rüstungskontrolle sowie Maßnahmen zur Risikoeindämmung und ein neues, auf höchster Ebene abgegebenes Bekenntnis zur Zurückhaltung, wie es der russische und der amerikanische Präsident im vergangenen Monat in Genf zum Ausdruck gebracht haben – all das sind gute Nachrichten. Und all dies zählt zu den Vorschlägen, die wir mit unseren „Bausteinen für nukleare Abrüstung“ vorgelegt hatten.