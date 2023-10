Treffen der EU-Außenminister Nahostkrieg erhöht Fliehkräfte in Europa

So betont Borrell erneut den Ruf nach einer „humanitären Feuerpause“, damit die humanitäre Hilfe hereinkommen und verteilt werden könne. Sympathisanten der palästinensischen Sache loben ihn für seine eindeutige Haltung. Skeptiker glauben, dass er den Einfluss der EU verringere, weil Israel ihn als Stimme Europas immer weniger akzeptieren könne. Borrell selbst sieht keine Einigung beim Außenministertreffen, sondern verweist auf die am Donnerstag anstehende Nahost-Beratung beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Ein Blick in den Entwurf der Gipfelerklärung zeigt, dass dies Eingang in die EU-Vorstellungen gefunden hat. Doch Baerbock will das am Montag nicht kommentieren. Auch Tschechien, die Niederlande und Lettland haben Bedenken gegen den Passus. Italiens Außenminister Antonio Tajani kann sich ebenfalls nicht vorstellen, dass die EU Israel sage, es dürfe sich nicht verteidigen, solange die Hamas Raketen auf seine Städte feuere.