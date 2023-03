200 Euro für angehende Akademiker Auszahlung der Energiepauschale für Studierende stockt

Jarzombek hätte sich eine zentrale Plattform beim Bund gewünscht, die lediglich prüft, ob Matrikelnummer, Hochschule und Name zusammenpassen. Mit einem Anti-Fraud-Modul gegen Betrug wäre man auf der sicheren Seite gewesen, glaubt der Christdemokrat. „Stattdessen musste nun jedes Land eigene Beschlüsse fassen und Listen erstellen. An Hochschulen wurden Codes generiert und an Studierende geschickt, die wieder auf einer Plattform geprüft wurden. Das kann man alles machen — aber dann dauert es eben auch ewig“, sagt Jarzombek. Der einfachste Weg, Studenten zu entlasten, sei die Auszahlung über die Studierendenwerke oder die Freistellung vom Semesterbeitrag, so der Unionspolitiker.