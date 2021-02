Landtagswahl in Baden-Württemberg : Wahlkampf im FFP2-Modus

Ludwigsburg Wie Politikerinnen und Politiker zwei Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg in Zeiten der Kontaktbeschränkungen den Kontakt mit den Wählern suchen. Alles sei anders, aber nicht alles schlechter.

Von Gregor Mayntz

Es ist vier Grad morgens um halb neun vor dem Bahnhof von Ludwigsburg, als Andrea Wechsler Flagge zeigt. Die Hochschulprofessorin holt aus dem mit ihrem Konterfei beklebten Elektro-VW ein Gestänge und eine Fahne heraus, das sie strahlend als Landtagskandidatin zeigt. Bald steht die Flagge im Strom der Pendler. Mag sein, dass die 43-Jährige selbst jetzt auch strahlt, als sie den Menschen ein Tütchen mit Apfel und Wahlprogramm anbietet. Aber man sieht es nicht. Mund und Nase verschwinden hinter einer orangefarbenen FFP2-Maske. So wird es den ganzen Tag bleiben. Auch beim Wahlkampfstand am Rande des Wochenmarktes. Es ist ein Rennen unter Ausnahmebedingungen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März, ein Wahlkampf im FFP2-Modus.

„Die Frau ist mir sympathisch, ich glaube, die wähle ich“, sagt eine Passantin und zeigt auf das Bild von Wechsler mit der Aufschrift „werden Sie Wechslerwähler“. Wechsler sagt: „Ich bin es selbst, haben Sie Fragen?“ Wegen der Maske hat die Wählerin die Politikerin nicht erkannt. Vielleicht auch, weil Wechsler neu ist. Die Wissenschaftlerin will „von der Seitenlinie“, wie sie betont, frischen Wind in den Landtag bringen. Und in die CDU, die sich nach den jüngsten Umfragen anschickt, als Juniorpartner die grün-schwarze große Koalition in Stuttgart fortzusetzen: Die CDU schwankt zwischen 27 und 30, die Grünen liegen zwischen 31 und 34, SPD, FDP, AfD jeweils um die zehn Prozent.

„Wir müssen besser, schneller und mutiger werden“, sagt Wechsler am Vorabend im „Ludwigstalk“. Die Gesprächsrunde wird live im Internet übertragen. Im Studio in einem Gewerbepark bleiben die Masken auf, bis die drei Teilnehmer – Moderator, CDU-Frau und Grünen-Frau - ihre Plätze einnehmen. Sie sitzen mit Abstand, haben zusätzlich noch Plastikwände zwischen sich – und vor sich die große Hoffnung auf viele Zuschauer. Denn das ist die herausragende Frage in diesem Wahlkampf, auch für Silke Gericke von den Grünen: Wie erreiche ich potenzielle Wähler? Wie komme ich in Kontakt in Zeiten der Kontaktbeschränkung?

Wie Wechsler hat auch Gericke einen älteren Mann als gestandenen Abgeordneten und sechsmaligen Kandidaten abgelöst. Die 46-Jährige hat einen Vorteil: Bei der letzten Wahl lagen die Grünen in Ludwigsburg zehn Prozentpunkte vor der CDU. Und auch jetzt ist der grüne Ministerpräsident die überragende Persönlichkeit des Wahlkampfes. Seit Jahren wurde gewitzelt, für die meisten Baden-Württemberger komme Winfried Kretschmann „direkt nach dem Herrgott, aber der Abstand wird immer geringer“. Nun plakatieren die Grünen fast ausschließlich ihn. „Er weiß, was wir können“, steht da.

Die CDU reagiert darauf mit einem auf „sie“, also auf die CDU-Herausforderin, zugeschnittenen Wahlkampf. CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann sitzt in der Landesgeschäftsstelle in Stuttgart in einem Saal, in dem gewöhnlich der Landesvorstand tagt. Jetzt ist er zum Studio umgebaut. Gerade war sie bei einer Veranstaltung der Parteifreunde in Tuttlingen, gleich geht es zu einem Treffen der CDU in Lörrach. Gewöhnlich liegen 125 Kilometer und zwei Stunden Autofahrt zwischen den Auftritten. Jetzt sind es nur Minuten. Denn das meiste ist auch für sie virtuell statt analog. Mit Blick auf die schnellere Abfolge von Auftritten sagt Eisenmann zu diesem Wahlkampf: „Er ist anders, aber nicht schlechter.“

Als die Vorbereitungen lange vor Corona begannen wollte die CDU im „Ländler“ natürlich an die Erfolge der Parteifreunde im Saarland, in Schleswig-Holstein und NRW mit dem neuen Haustürwahlkampf-Konzept anknüpfen, ergänzt um Bundesprominenz auf Marktplätzen und in großen Sälen. Und jetzt? Nun ziehen nur wenige Kandidaten von Tür zu Tür, schicken ihre Helfer gleich weg, wenn jemand öffnet, damit die Hygienevorschriften eingehalten werden können. Und Großveranstaltungen gibt es gar nicht. Auch CDU-Chef Armin Laschet mischt zwar mit, aber in der Regel nur zugeschaltet.

„Es ist ein sachlicher Wahlkampf“, beschreibt Wechsler im Studio in Ludwigsburg die bisherigen Erfahrungen. Gerade hat Moderator Jens Kenserski den beiden Frauen „viel Spaß“ gewünscht. Allerdings wollte er bei der Vorbesprechung, dass sie sich möglichst nicht in die Haare kriegen, das wolle das Publikum nicht so sehr. Und so spricht die Grüne von Klimaschutz und dem Erhalt der Arbeitsplätze. Und die Schwarze nickt dazu. Und die Schwarze spricht von einer neuen Perspektive für die Kunst. Und die Grüne nickt dazu. Eher Kuscheln als Kampf.

Die Teams der Kandidatinnen versuchen, zusätzliche Resonanz über die sozialen Netzwerke zu mobilisieren. Dabei sind sie auch schon mit übersichtlichen Zahlen zufrieden. Mit 200 Zuschauern rechnet Kenserski für die 80 Minuten am Abend. Im Nachhinein schauen sich noch mal 50 bis 60 Menschen die Aufzeichnung im Netz an. Ein bis zwei Dutzend sind es, die auf den Accounts der Kandidatinnen bei Twitter und Instagram erreicht werden. Und was macht das mit den Erfolgsaussichten?

Zustrom und Reaktionen bei den Großveranstaltungen waren bei den gewöhnlichen Wahlkämpfen Gradmesser der Wählerstimmung. Die fehlt. Und auch ein anderer Trend scheint auf den Kopf gestellt: Immer mehr hatten sich immer später entschieden. Die letzten Tage waren für Wahlkämpfer immer wichtiger geworden. Jetzt kommen Einkäufer vom Wochenmarkt und wissen gar nicht, ob sie Wechslers Äpfel oder die Tütchen mit Vergissmeinnicht-Samen annehmen dürfen. „Ich hab ja schon gewählt“, heißt es binnen einer Stunde mindestens ein Dutzend Mal. So früh war noch nie entschieden, wie in Pandemie-Zeiten. Erwartet wird, dass mehr als die Hälfte per Brief wählen wird.

Das kann auch Grund für einen lockeren Scherz sein: „Ich wollte mal sehen, wie Sie in echt aussehen“, sagt ein Passant – und fügt hinzu: „Und hier können Sie sehen, wie einer aussieht, der Sie schon gewählt hat.“ Möglicherweise schmunzelt die Kandidatin. Man sieht es nicht. Ob sie in zwei Wochen jubeln darf? „Ich gebe alles, und dann werden wir sehen“, lautet Wechslers Vorsatz. Auch Gericke bleibt zurückhaltend. Denn in Baden-Württemberg macht das Wahlsystem jede Erwartung fraglich. Vor Ort entscheidet zwar die Mehrheit, aber es gibt keine Reserveliste mit vorderen und hinteren Plätzen. In einem komplizierten Auszählverfahren steht erst in der Nacht fest, wer es ins Parlament schafft.

Insbesondere für die Kandidaten der kleineren Parteien bedeutet das: „Wir müssen alle gut sein.“ Johanna Molitor will in Stuttgart für die FDP in den Landtag. Der 32-Jährigen kommt die Pandemie beinahe ein bisschen entgegen, denn sie arbeitete schon zuvor als Expertin für Digitales für die Landtagsfraktion. Und sie beschreibt ein zusätzliches Problem bei dieser Art des Wahlkampfes: „Man weiß nie, wann man seine eigene Blase verlässt.“ Sprich: Ob gerade Leute erreicht werden, die sowieso FDP wählen oder ob auch ein paar dabei sind, die man unbedingt braucht, um auch noch in den Landtag zu rutschen. Da zählt dann für das Ranking das persönliche Abschneiden. Und so hat die digital-affine Frau 60.000 analoge Flyer drucken lassen und an alle Haushalte in ihrem Wahlkreis verteilt.