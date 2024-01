Ringen um Frieden Annalena Baerbock: Feministische Außenpolitik bei Warlords

Baerbock geht es bei politischen Gesprächen in Kenia und im Südsudan am Donnerstagabend und Freitag darum, „ein Libyen-Szenario“ im Sudan zu verhindern. „Denn sonst droht das Land zu zerfallen und die ganze Region ins Chaos zu stürzen“, sagt sie nach einem Treffen mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto. Der Staatschef versucht in dem Konflikt ebenfalls zu vermitteln. Für das Gespräch hat Ruto die deutsche Ministerin am Donnerstagabend zu einem seiner Landsitze eingeladen. Sie beraten in der Sagana-Lodge, die eine knappe halbe Flugstunde von der Hauptstadt Nairobi entfernt ist und vor der Unabhängigkeit Kenias einst der britischen Königin Elizabeth II. zur Hochzeit geschenkt worden war.