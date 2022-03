Parteien : Baldauf löst Klöckner an rheinland-pfälzischer CDU-Spitze ab

Baldauf löst Klöckner an rheinland-pfälzischer CDU-Spitze ab

Wittlich An die Spitze der CDU in Rheinland-Pfalz rückt ein alter Bekannter. Christian Baldauf löst die scheidende Ex-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ab.

Ex-Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist als CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz Geschichte. Ihr Nachfolger ist ihr Vorgänger: der fünf Jahre ältere Christian Baldauf.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag wurde am Samstag zum neuen Landesvorsitzenden der Partei gewählt. Auf dem Parteitag in Wittlich stimmten 271 von 324 Delegierten für den 54-Jährigen aus dem pfälzischen Frankenthal. 49 stimmten gegen ihn, 4 Delegierte enthielten sich. Die Partei gab den Anteil der Zustimmung mit 84,7 Prozent an, einschließlich der Enthaltungen sind es 83,6 Prozent. Er freue sich auf die Aufgabe, sagte Baldauf.