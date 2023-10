Parteien Bartsch bleibt doch Linken-Fraktionschef

Wagenknecht grenzt sich scharf davon ab mit Positionen, die der Linken-Politiker Gregor Gysi so beschreibt: „Sie will mischen: Sozialpolitik wie die Linke, Wirtschaftspolitik wie Ludwig Erhard und Flüchtlingspolitik wie die AfD.“ Was, wenn eine Wagenknecht-Partei ihren ehemaligen Genossinnen und Genossen damit weitere Stimmen wegschnappt? Viel Spielraum ist nicht mehr. Die Linke landete zuletzt bei Landtagswahlen immer wieder in der virtuellen Todeszone von zwei bis drei Prozent, wie jüngst in Bayern und Hessen.