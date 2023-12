Gesellschaft Bas: Bürger zu leise gegen Rechtsextremismus

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat an die Menschen in Deutschland appelliert, sich stärker gegen rechts zu engagieren. „Rechtspopulisten greifen die Demokratie immer mehr an - vernetzt in ganz Europa“, sagte die SPD-Politikerin dem „Tagesspiegel“. In den sozialen Medien bekomme man in bestimmten Blasen nur noch Informationen, „die dieses Weltbild verstärken. Viele davon sind Fake-News.“ Das wirke sich auf die politische Debatte aus.