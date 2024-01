Kürzung beim Agrardiesel Bauernproteste gehen weiter - höhere Preise erwartet

Rukwied sagte unserer Redaktion: „Diese Regierung will offensichtlich nicht verstehen, was sie mit ihren Streichungsplänen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer ausgelöst hat.“ Insgesamt geht es um eine Milliarde Euro für die Bauern. Die Ampel habe den ländlichen Raum „und unsere gesamte Branche in Aufruhr versetzt“, betonte Rukwied weiter. Man konkurriere schließlich mit den Bauern in der ganzen EU. „Unterschiedliche Kosten bei Mindestlohn, Energiepreisen oder Steuersätzen bieten den Bauern in anderen Ländern die Möglichkeit die Erzeugnisse viel günstiger anzubieten.“ Der Präsient erneuerte seine Ankündigung: „Wir werden ab 8. Januar mit einer Aktionswoche, mit Demonstrationen im ganzen Land klar machen, dass wir es ernst meinen mit unserer Forderung: Diese Streichungsvorschläge müssen vom Tisch.“ Am 15. Januar werde es dann eine weitere Großdemonstration in Berlin gemeinsam mit anderen Branchen geben.