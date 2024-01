Die Ampel und die Bauernproteste Der Kanzler und die Bauern: Eine vertrackte Beziehung

Mützenich schließt dann auch Änderungen an den Subventionskürzungen in den parlamentarischen Beratungen nicht aus. „Wir ziehen nichts durch, sondern wir diskutieren. Wir nehmen alle Argumente auf und am Ende entscheiden wir“, sagt er. Scholz selbst hatte noch am Montag gesagt, dass die Regierung trotz der Proteste zu ihren Kürzungsvorschlägen stehe. Mützenich erinnert nun daran, dass der Bundestag dabei das letzte Wort habe. „Wir schauen uns jetzt alle Vorschläge der Bundesregierung an. Das ist nicht nur Tradition, sondern wohlverstandenes Eigeninteresse“, sagt er. Am Ende würden Entscheidungen in einer Demokratie von denjenigen getroffen,die von den Wählern ins Parlament gewählt worden sind. „Und dafür stehe ich auch ein.“