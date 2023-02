Bauernpräsident Rukwied über Freihandel : „Das Abkommen ist eine große Bedrohung“

Interview Berlin Kanzler Scholz drängt auf mehr Freihandel, er setzt vor allem auf die Mercosur-Staaten. Nun warnt aber der Bauernverband vor großen Nachteilen für die deutschen Landwirte. Das Abkommen müsse dringend neu verhandelt werden, so Präsident Joachim Rukwied.

Rukwied Handel ist grundsätzlich wichtig und richtig. Gleichzeitig will die EU mit dem Green Deal Vorreiter beim Klima- und Umweltschutz sein. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft droht aber durch immer höhere Standards und eine zunehmende Verbotspolitik innerhalb der EU verloren zu gehen. Verlagerung und Verdrängung der Erzeugung durch Agrarimporte zu Dumping-Standards sind die Folge. Denken Sie an Tierwohlställe oder den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Da ist im Ausland vieles möglich, was hier seit Jahren verboten ist.