Energie : Bayern will Mecklenburg-Vorpommern bei LNG-Plänen helfen

Bayern will Mecklenburg-Vorpommern bei LNG-Plänen helfen

Lubmin Im Bemühen um eine bessere Energieversorgung sind Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seine Amtskollegin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, im vorpommerschen Lubmin zusammengekommen.

Bayern will Mecklenburg-Vorpommern bei Projekten zur Anlandung von Flüssigerdgas (LNG) personell unterstützen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unterzeichneten am Dienstag bei einer Ausfahrt auf den Greifswalder Bodden eine entsprechende Vereinbarung. Dazu sollen etwa Juristen aus Bayern die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern bei den komplexen Genehmigungsverfahren helfen.