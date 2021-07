Bayerns Finanzminister Albert Füracker : „In Bayern sind wir beim Klimaschutz auf dem richtigen Weg“

Bayerns Finanzminister Albert Füracker während einer CSU-Veranstaltung im Februar letzten Jahres mit CSU-Chef Markus Söder. Foto: dpa/Daniel Karmann

Interview Nürnberg Der bayerische Finanzminister Albert Füracker spricht über die von der CSU versprochenen Steuersenkungen, die Schuldenbremse in Zeiten hoher Staatsverschuldung, die Zukunftschancen junger Menschen - und das Problem mit der Ehrlichkeit in der Politik.

Herr Füracker, wie viel Ehrlichkeit verträgt der Wahlkampf?

Füracker Die Menschen erwarten, dass Politiker ehrlich sind. Wenn aber Nachteile für die Betroffenen kommuniziert werden müssen, habe ich manchmal den Eindruck, dass die Wahrheit dann lieber nicht gehört wird – und auch nicht goutiert wird.

Wählen Sie trotzdem den ehrlichen Weg?

Füracker In den Jahrzehnten, in denen ich bisher Politik machen durfte, habe ich stets den Weg verfolgt, zu sagen, was Sache ist. Es nutzt ja nichts, man trifft die Menschen immer ein zweites Mal. Ich habe aber auch manchmal den Eindruck, dass Politiker, die die Dinge schön reden, oft positiver wahrgenommen werden.

Ist es ehrlich, den Menschen jetzt Steuersenkungen in Aussicht zu stellen?

Füracker Es kommt darauf an, unter welchen Vorzeichen man das tut. Wir werden nach der Bundestagswahl einen Kassensturz machen müssen und dann überlegen, was mit den verfügbaren Mitteln möglich ist. Wir knüpfen ja nicht nur vage Hoffnungen an die Steuersenkungen, sondern die Vergangenheit hat gezeigt, dass sie langfristig zu Mehreinnahmen führen. Die letzte große Unternehmenssteuerreform gab es 2008, sie hat in den darauffolgenden Jahren zu deutlichen wirtschaftlichen Zuwächsen in Deutschland geführt. Ich kann gut belegen, dass die Steuersenkung letztlich zu Steuermehreinnahmen geführt hat. Das ist auch diesmal das Ziel.

Warum warten Sie mit dem Kassensturz bis nach dem 26. September und machen ihn nicht gleich?

Füracker Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat insbesondere im vergangenen Jahr finanzpolitisch mit vielen Nebelkerzen gearbeitet. Aufgrund der pandemischen Lage musste die Schuldenbremse ausgesetzt und neue Schulden aufgenommen werden. Bei den Planungen von Olaf Scholz für die kommenden Jahre bin ich schon skeptisch, ob das so funktionieren kann. Deswegen ist es besser, sich auf eine belastbare Bilanz zu stützen und dann konkret zu sagen, was in der Prioritätenliste nach einander abgearbeitet werden kann. Niemand hat gesagt, dass alle unsere Ideen gleichzeitig umgesetzt werden können. Wir werden Prioritäten setzen müssen, keine Frage.

Und was hat oberste Priorität?

Füracker Als Erstes müssen wir alles dafür tun, die Wirtschaft und den Mittelstand zu stärken. Wir stehen hier im harten Wettbewerb. Die Unternehmenssteuer ist der Knackpunkt. Der internationale Vergleich zeigt, dass wir zum Hochsteuerland geworden sind. Das mag eine Weile gut gehen, aber sobald Unternehmen Investitionsentscheidungen treffen müssen, werden sie dorthin abwandern, wo sie steuerlich weniger belastet sind. Deswegen müssen wir ein deutlich niedrigeres Steuerniveau von etwa 25 Prozent anstreben. Das wird sich am Ende auszahlen und Arbeitsplätze sichern. Gleichzeitig geht es um die Entlastung von Familien und Menschen mit geringeren Einkommen. Was in welcher Höhe möglich ist, wird man nach dem Kassensturz sehen.

Sie gehören also eindeutig zum „Team Entlastung“ der CSU. Wie tief ist der Graben zum „Team Sparen“ von Armin Laschet?

Füracker Wir richten uns nach dem gemeinsamen Wahlprogramm. Der Kanzlerkandidat hat das Programm maßgeblich mit entworfen. Und darin steht klar, dass wir die Steuern senken.

Von gesenkter Unternehmenssteuer über Soli-Abbau bis zur Homeoffice-Förderung hat die CSU sehr viel angekündigt. Wie soll all das gelingen?

Füracker Wie gesagt, wir werden Prioritäten setzen müssen. An der Senkung der Unternehmenssteuer führt kein Weg vorbei. Der Soli ist zur Unternehmenssteuer plus geworden, die größte Belastung tragen die Unternehmen, dazu gehören auch Mittelständler und Handwerker. Nach der Diktion von Olaf Scholz, der den Soli für die „Reichen“ beibehalten will, würden alleinstehende Menschen mit rund 61.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen weiterhin vom Soli belastet werden. Das ist sicher ein guter Verdienst, aber ich würde diese Menschen nicht automatisch als Reiche bezeichnen. Hinzu kommt, dass es sehr fraglich ist, ob der Zuschlag mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung überhaupt verfassungskonform ist. Bei allen anderen Vorhaben wird man ringen müssen, wir haben unsere Vorschläge dazu vorgelegt. Was es auch jeden Fall nicht geben wird, sind neue Substanzsteuern. Eine Vermögenssteuer oder eine höhere Erbschaftssteuer lehnen wir als CSU guten Gewissens ab.

Warum sind Sie im Wahlprogramm nicht so ehrlich und hinterlegen die Pläne mit Wachstumszahlen oder Steuereinnahmen, die für deren Finanzierung notwendig sind?

Füracker Das gemeinsame Wahlprogramm zeigt verschiedene Möglichkeiten auf. Ein Wahlprogramm muss dazu dienen, die Richtung und das grundsätzliche Politikverständnis darzulegen. In der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg wäre es völlig unsinnig, die Steuern zu erhöhen. Wir haben viele Milliarden Euro in die Hand genommen, um Menschen und Unternehmen Unterstützungen zu geben. Jetzt beim Weg aus der Krise zu sagen, wir nehmen euch dieses Geld wieder weg, wäre einfach nicht schlüssig. Ich vertraue darauf, dass die Menschen das auch verstehen. Als Finanzminister sage ich aber auch: Es gilt der Haushaltsvorbehalt.

Nach Berechnungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) werden durch das Unions-Programm die obersten Einkommensgruppen am stärksten entlastet, die Mitte vergleichsweise gering. Ist das das richtige Signal zur richtigen Zeit?

Füracker Die oberen zehn Prozent der Einkommenssteuerzahler zahlen deutlich mehr als 50 Prozent des Einkommensteueraufkommens. Man sieht: Der Vorwurf, dass die Gutverdienenden wenig Steuern zahlen, ist schlichtweg nicht wahr. Wir dürfen auch die besonders Leistungswilligen nicht mit so hohen Steuern belegen, dass sich die Leistung nicht mehr lohnt. Hier muss man eine Balance finden – wirtschaftlich und gesellschaftlich. Soziale Marktwirtschaft heißt auch, die Schwachen zu stützen. Daher investieren wir zu Recht viel Geld in ein gutes Sozialsystem und ein engmaschiges soziales Netz. Jeder Mensch ist uns wichtig.

Wie viele Ausnahmeregelungen von der Schuldenbremse wird es noch brauchen?

Füracker Bund und Länder werden die Schuldenbremse 2022 nicht einhalten können, das ist auch allen klar. Finanzminister Scholz behauptet, dass er sie 2023 wieder einhalten könnte. Das bedeutet in der Konsequenz aber auch, dass man die Politik ab 2023 wieder nach der Schuldenbremse ausrichten muss. Das ist einer Gründe, warum wir den Kassensturz brauchen.

Die Union argumentiert bei der Schuldenbremse häufig mit der Generationengerechtigkeit. Vielen jungen Menschen sind Klima, Rente, Bildung, Digitalisierung, Investitionen deutlich wichtiger als Schuldenfreiheit. Wie passt das zusammen?

Füracker Im Gespräch mit jungen Leuten habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass sie sagen: Was nützt uns deine Schuldenbremse, wenn sonst alles kaputt ist. Ich sehe das weniger dystopisch. Die Aussichten junger Generationen insbesondere in Deutschland sind im Moment weit besser als in der Vergangenheit – was die Zukunftschancen, die Lebensqualität und die Spielräume für die Zukunft angeht. Die jungen Leute haben aber völlig recht: Wir müssen beim Klimaschutz zum Vorbild werden. Zugleich aber müssen wir unsere wirtschaftliche Stabilität erhalten. Uns muss der Klimaschutz durch Innovationen und durch neue Technologien gelingen – und nicht durch Verbote. Es geht nicht darum, mental grüner zu werden. Es geht darum, weiterhin technologisch an der Spitze des Fortschritts zu stehen.

Markus Söder ist auf dem besten Weg, mental grüner zu werden. Er sagt selbst, er brauche die Grünen nicht, um grüne Politik zu machen.

Füracker Diese Aussage beschreibt die Sache sehr anschaulich. Wir brauchen in Bayern keinen, der uns ermahnt. Wir hatten 1970 das erste Umweltministerium, wir haben ein Höchstmaß an regenerativen Energien, wir haben die meisten Biobauern im Land, wir fördern den ökologischen Landbau am stärksten, wir geben jährlich sensationelle Beträge für den Klimaschutz aus. Wir haben in Bayern bewiesen, dass wir beim Klimaschutz auf dem richtigen Weg sind.

Die Union stellt sich als krisenerfahrene Regierungskraft dar. Kann Armin Laschet aus der Flutkatastrophe im Westen des Landes im Wahlkampf Profit schlagen?

Füracker Es geht bei dieser Katastrophe nicht um Wahlkampf. Es sind viele Menschen verstorben, es gibt weiter Vermisste. Es geht jetzt um Menschenleben. Was daraus für den Wahlkampf folgt, ist jetzt absolut zweitrangig.

Ist der Höhenflug der Grünen endgültig vorbei?

Füracker Die Grünen haben in den vergangenen Wochen selbst alles dafür getan, dass ihr Höhenflug beendet wurde.

Worüber Sie vermutlich nicht enttäuscht sind …

Füracker Ich bin eher verwundert, wie viel man auf so kurze Zeit schlecht managen kann. Traurig bin ich nicht, weil ich kein Interesse an einem starken Wahlergebnis für die Grünen habe. Ich frage mich nur, wie man so ein Bild abgeben kann. Zumal die Grünen immer hohe moralische Ansprüche stellen, auch an die Politik. Es ist fraglich, ob die Vorgänge rund um Annalena Baerbock diesen hohen moralischen Ansprüchen genügen.

