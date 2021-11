Ministerpräsident unter Druck : Söders harte Landung

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder teilte am Sonntag beim Pressestatement in der Münchner Residenz kräftig gegen die Ampel-Parteien aus. Foto: dpa/Sven Hoppe

Analyse Berlin Im Kampf gegen die Pandemie setzte sich der bayerische Ministerpräsident lange als Anführer des Teams „Vorsicht“ in Szene. Nun rollt die vierte Welle durchs Land, in Bayern schlägt sie besonders heftig ein. Und parallel muss sich die Union in die Oppositionsrolle einfinden. Eine Markus Söder eine heikle Gemengelage.

Das waren noch Zeiten. Damals, in den ersten drei Wellen dieser Pandemie. Die Union führte die Bundesregierung an, die Konferenz der Ministerpräsidenten hatte sich zum wichtigsten Gremium in der Pandemiebewältigung gemausert – und der bayerische Regierungschef Markus Söder (CSU) konnte sich als starker Mann im Kampf gegen Corona in Szene setzen. Ein Quäntchen Glück kam hinzu. Bayern fiel mitten in der Pandemie turnusmäßig der Vorsitz der Bund-Länder-Runde zu. So konnte Söder nach jedem Treffen an der Seite der Bundeskanzlerin vor die Presse treten und aus dem Kanzleramt heraus seine Botschaften in die ganze Republik senden. Der Bayer überließ nichts dem Zufall, jedes Wort war akribisch vorbereitet, so wird es in der CSU erzählt. Söder, der Meister der Inszenierung, lief mit jeder neuen Welle zu neuer Hochform auf. Und er gefiel sich sichtlich in dieser Rolle als Anführer des Teams „Vorsicht“.

Heute ist alles anders. Die Tage von CDU und CSU in exekutiver Verantwortung im Bund sind gezählt, die Union muss sich in die Oppositionsrolle einfinden, ob es ihr gefällt oder nicht. Und die werdende Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP misst der Ministerpräsidentenkonferenz weitaus weniger Bedeutung zu als bisher. Die Ampel-Parteien wollen die Entscheidungen in der Corona-Politik wieder stärker ins Parlament bringen. So findet das bevorstehende Bund-Länder-Treffen an diesem Donnerstag auch mehr auf äußeren Druck, denn aus innerer Überzeugung statt. Für Markus Söder bedeutet all das: Er ist jetzt einer von 16, ohne hervorgehobene Position. Stattdessen mit dem großen Malus, dass die Corona-Lage in Bayern dramatisch eskaliert. Die Inzidenzen im Freistaat lagen am Montag bei satten 525,7. Die Krankenhauskapazitäten in Bayern sind am Limit, Patienten müssen bereits verlegt werden, um die Funktionsfähigkeit der Kliniken zu erhalten. Schlechter stehen nur Sachsen und Thüringen da. Deutschland wird von der vierten Welle überrollt – und Markus Söder von der Realität neuer Machtverteilung.

Dem CSU-Chef bekommt die Gemengelage sichtlich schlecht. Doch es wäre nicht Markus Söder, wenn er in einem Moment der Schwäche klein beigeben würde. Im Gegenteil, Söder holt zum Gegenschlag aus. Am Sonntag, am Rande der Haushaltsklausur des bayerischen Kabinetts, schimpfte Söder über die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die die Ampel-Parteien schon an diesem Donnerstag im Bundestag auf den Weg bringen wollen. Den Ländern werde nur noch das Ergebnis präsentiert, Gespräche würde der Bund verweigern, beschwerte sich Söder. „Eine Mitsprache ist überhaupt nicht mehr möglich.“ Hier spricht einer, dem nicht nur die pandemische Lage aufs Gemüt schlägt, sondern auch der Verlust des eigenen Einflusses.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Söders wichtigster Mann in Berlin, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, kräftig gegen die Ampel ausgeteilt. Streitpunkt ist der weitere Umgang mit der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. SPD, Grüne und FDP wollen den Sonderstatus zum 25. November auslaufen lassen, weil sie ihn für rechtlich nicht mehr angemessen halten und flächendeckende Lockdowns und Schulschließungen ausschließen wollen. Die Union stemmt sich dagegen. Das Auslaufen sei „schlichtweg eine falsche Entscheidung“, sagte Dobrindt, und legte in Richtung des werdenden Kanzlers Olaf Scholz (SPD) nach: „Die Hospitalisierung steigt, das Infektionsgeschehen explodiert, die dritte Impfung muss erst an Fahrt gewinnen, die Risiken steigen, und Sie schrauben den Instrumentenkasten herunter.“ Scholz verlasse das Team „Vorsicht“ und wechsle ins Team „Versuch mer’s mal“, polterte Dobrindt. Bei dem Landesgruppenchef kann man dem Eindruck gewinnen, dass er sich schnell in der neuen Rolle zurechtfindet.

Söder hingegen muss ein Balanceakt gelingen: Im Bund sitzt seine Partei auf der Oppositionsbank, in Bayern wird er am Regierungshandeln gemessen. Doch als Feinmotoriker ist Söder wahrlich nicht bekannt. Statt den Ausgleich zu suchen, wechselt er zwischen harter Abgrenzung und Kompromissbereitschaft hin und her. Am Sonntag kritisierte Söder noch, dass Deutschland mit den geplanten Gesetzen „null winterfest“ sei. „Wir stolpern quasi mit kurzen Hosen und Sommerreifen in einen eiskalten Winter. Es wird nicht funktionieren.“ Der neue Gesetzesrahmen sei in jeder Beziehung unzureichend. Am Montag begrüßte er die Ampel-Pläne dann plötzlich als „Schritt in die richtige Richtung“. Die „Woche der Wahrheit“ im Kampf gegen die vierte Welle sei angebrochen.