Gewerkschaften Beamte: Mehr Tempo im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes

Vor Beginn der zweiten Tarifrunde des öffentlichen Dienstes der Länder, hat der Beamtenbund dbb deutlich mehr Tempo bei den Verhandlungen gefordert. „Uns läuft die Zeit davon“, sagte dbb-Chef, Ulrich Silberbach, der Deutschen Presse-Agentur. Es müsse bereits in dieser Verhandlungsrunde zu spürbaren Annäherungen zwischen den Positionen kommen. Die Gewerkschaften erhöhten mit möglichen Warnstreiks noch einmal den Druck auf die Länderseite, denn für sie steht fest: Der Ball liegt auf der Seite der Gesprächspartner. Die Tarifverhandlungen für Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes der Länder geht am Donnerstag (ab 13.30 Uhr) in Potsdam weiter.