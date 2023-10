Begrenzung der Migration Kanzler Scholz nimmt Unions-Chef Merz in die Zange

Andererseits liegen Migrationsbeschlüsse der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz vor, die die Union im Bundestag aber für unzureichend hält. Was, wenn Scholz also nur mit den „MPs“, auch und gerade mit den sechs der CDU einen Pakt schließt? Das Treffen von Kanzler und Länderfürsten mit dem Hauptthema Migration findet am 6. November statt. Der Druck ist groß. „Es wird immer schwerer, den vielen Menschen noch gerecht zu werden. Die Zeit des Zauderns muss vorbei sein“, so Nordrhein-Westfalens Ministerpräsiden Hendrik Wüst (CDU) zu unserer Redaktion. „Deutschland ist auf ein beherztes Handeln der Bundesregierung angewiesen.“ Es mangele derzeit auch nicht an guten Vorschlägen zur Steuerung und Begrenzung der Migration. „Aber es mangelt am gemeinsamen Willen in der Ampel, diese auch umzusetzen.“