Linke-Parteitag in Augsburg Bei der Linken herrscht das Prinzip Hoffnung

Mut macht der Parteiführung nun eine Reihe von Parteieintritten. „Wir werden auf dem Parteitag weitere namhafte neue Mitglieder begrüßen können“, kündigt Schirdewan in Augsburg an. Man habe „ein paar prominente Namen aus dem sozialen Bereich und künstlerischen Bereich gewonnen“. Schirdewan sagt weiter: „Die Zeiten verlangen nach einer starken Linken, das waren wir in der letzten Zeit zu selten.“ Und fügt hinzu: „Jetzt gehen wir nach vorne, damit wir wieder mehr Leute begeistern, damit unsere Botschaften durchdringen.“ Beiden Vorsitzenden merkt man beim gemeinsamen ersten Auftritt des dreitägigen Treffens ihre Nervosität an, der Ton in der Halle wackelt ein wenig. Gerade herrscht bei der Linken vor allem das Prinzip Hoffnung vor.