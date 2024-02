Ahndung von Menschenrechtsverletzungen EU führt Nawalny-Sanktionen ein

Gleichzeitig mit ihrer vertraulichen Aussprache mit den EU-Außenministern verbreitete sich ein Video Nawalnayas, in dem sie die Anhänger ihres Mannes aufrief, nun auf ihrer Seite zu stehen. „Ich werde die Sache von Alexej Nawalny fortsetzen: Kämpfen für unser Land“, sagte sie in dem Video-Appell. Sie beschuldigte Putin, ihren Mann getötet zu haben. Er sei im Straflager zu Tode gequält und gefoltert worden. Der Name desjenigen, der in Putins Auftrag den Mord begangen habe, werde in Kürze veröffentlicht. Der luxemburgische Außenminister Xavier Bettel rief in Brüssel den Kreml dazu auf, den Leichnam Nawalnys von unabhängigen Experten untersuchen zu lassen. „Wenn sie an seinem Tod nicht beteiligt sind, sollte es in ihrem Interesse sein“, sagte Bettel.