Bundesweite Corona-Regeln : Rechtsexperten plädieren für 2G-Regel bei heftiger vierter Corona-Welle

Berlin Die Kritik an den neuen bundesweiten Corona-Regeln reißt nicht ab. Vom Bundestag eingesetzte Sachverständige sprechen sich nun für verschärfte Schutzmaßnahmen aus, wenn die Infektionszahlen weiter steigen. Zugleich gibt es die Sorge vor einem bundesweiten Flickenteppich.

Kießling kritisierte die Regelungen als unzureichend und unübersichtlich. „Der Bundestag hat die Chance verstreichen lassen, das Gesetz nachhaltig und angemessen an die geänderte Situation anzupassen“, sagte die Juristin, die unter anderem zum Infektionsschutzrecht forscht. Die Neuregelung verlagere die Verantwortung für die Festlegung von Eingriffsschwellen vom Bund auf die Länder, so Kießling. Sie befürchtet, dass es künftig zu sehr unterschiedlichen Maßnahmen in den Länder kommt. „Wir werden deswegen bald möglicherweise nicht nur bei den einzelnen Schutzmaßnahmen selbst, sondern bereits bei der Frage, unter welchen Voraussetzungen strengere Maßnahmen ergriffen werden müssen, 16 unterschiedliche Regelungen sehen“, so die Juristin. Für die Bevölkerung sei nicht absehbar, wann es zu welchen Maßnahmen im Herbst und Winter kommen kann. „Theoretisch sind nach wie vor Ausgangssperren für alle und Schulschließungen möglich“, so Kießling. Zugleich warnte sie vor erneuten Beschränkungen an den Schulen: „Über strengere Maßnahmen in Schulen sollte man nicht nachdenken, bevor nicht alle Maßnahmen gegenüber Erwachsenen, welche auch immer das wären, ausgeschöpft sind“, sagte die Gesundheitsrechtlerin.