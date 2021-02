Politischer Aschermittwoch 2021 : Wenig Seitenhiebe gegen politische Gegner, umso mehr Selbstlob

FDP-Chef Christian Lindner (l-r), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz beim Politischen Aschermittwoch ihrer Parteien. Foto: dpa/Weigel

Berlin Die Auftritte des politischen Spitzenpersonals werden bei diesem Aschermittwoch virtuell übertragen. Im Corona-Format kommen derbe Sprüche kürzer als in früheren Jahren, die Pandemie ist das beherrschende Thema. Doch für Frotzeleien bleibt dennoch Platz.

Von Gregor Mayntz und Jana Wolf

Den Defiliermarsch lässt die CSU sich nicht nehmen, auch wenn bei diesem Corona-Aschermittwoch ansonsten wenig an frühere Jahre erinnert. Keine vollen Hallen, keine feucht-fröhliche Stimmung und auch die derben Sprüche gegen die politische Konkurrenz kommen kürzer. „Das Virus ist schuld“, sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder später, nachdem er begleitet von der Passauer Stadtkapelle im rustikal eingerichteten Live-Studio, dem „Wohnzimmer“ in der Dreiländerhalle Platz genommen hat. Die Fankurve wird als Videowand dargestellt, Applaus und Zuprosten ist per Knopfdruck möglich. Wie die Christsozialen übertragen auch alle anderen Parteien die Reden ihres Spitzenpersonals live in die Wohnungen der eigenen Anhängerschaft. Dennoch, die CSU lässt keinen Zweifel daran, dass die Tradition auf die Bayern zurückgeht. Der Aschermittwoch sei für die CSU der „eigentliche Höhepunkt des Jahres“, so Söder.

Weniger Attacken gegen die Gegner bedeutet umso mehr Raum für Selbstlob. Söder betont mehrfach, dass er die bayerische Corona-Politik als Erfolg betrachtet. Die erste Welle im Frühjahr sei „gut überstanden“, die zweite Welle nun gebrochen. „Alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, waren richtig. Es war nichts umsonst, es hat gewirkt.“ Zugleich erinnert Söder an die Corona-Opfer. Jeder einzelne Tote sei ein „Stich ins Herz“. Rückschau und Ausblick auf die Pandemiebewältigung machen den Löwenanteil der fast einstündigen Rede aus. Dennoch wäre es kein Aschermittwoch, wenn die Konkurrenz nicht doch ihr Fett wegbekäme. Die Grünen seien keine Quasi-Heiligen, spottet Söder über die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. „Es sind charmante und kompetente Leute vielleicht. Ich würde mal sagen, eher charmant.“ Die SPD wiederum käme ihm vor wie Schalke 04: „eigentlich einen großen Namen, tolle Geschichte - aber echt schlechtes Spiel“, frotzelt der CSU-Chef. Am besten kommt da noch die FDP weg. Die Liberalen seien für die Zeit nach der Bundestagswahl „der prioritäre Partner - wenn es reicht“, sagt Söder. Immer wieder fallen in der Rede auch die Namen Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber, beide frühere Ministerpräsidenten und CSU-Kanzlerkandidaten. Als Jugendlicher habe er habe sich nie erträumen können, „in der Tradition so großer Personen zu stehen“, sagt Söder ganz am Ende.

Bei den Grünen begrüßt Parteichef Habeck vom Sofa im Münchner Studio aus mit süffisantem Zungenschlag: „Willkommen zu einem besonderen Politischen Aschermittwoch in unserem kleinen Einfamilienhaus.“ Das Trommelfeuer wegen der Einfamilienhaus-Pläne der Grünen versucht auch seine „Lieblingsvorsitzende“ Annalena Baerbock wegzulächeln. An den Anfang ihrer zentralen Rede vom Stehpult aus stellt sie den Appell, dass man bei diesem Aschermittwoch mit Polemik nicht weiterkomme. Sie spricht emotional von der Tochter, die das Alphabet wieder vergessen habe, vom 14-jährigen Nachbarsjungen, der offenbar seit Wochen nicht mehr aus dem Bett komme. Prioritär müsse der Bund die Schnelltests den Kitas und Schulen zur Verfügung stellen. Das werde zwar teuer, aber andere Bereiche hätten auch Milliarden bekommen. „Regieren kommt nicht von reagieren“, unterstreicht Baerbock. Nenas Song „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ sei für diese Zeit die falsche Platte. Klimagerechten Wohlstand zu schaffen, sei die Aufgabe unserer Generation, dafür gelte es jetzt die Weichen zu stellen. Und das klingt nicht nur wie eine Wahlkampfrede, es ist die Klammer zu den bevorstehenden Landtagswahlen.

Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz verkneift sich jedes konkrete Draufschlagen auf den politischen Gegner. Der taucht nur in Formulierungen wie „die einen sagen“ auf. Er wiederholt seine Initiativen, denen sich andere angeschlossen hätten. „Was wir wirklich brauchen, ist ein Plan“, erklärt Scholz – und führt als Nummer eins auf der sozialdemokratischen Wahlkampf-Agenda das Aufhalten des menschengemachten Klimawandels an. Ihm geht es um gesellschaftlichen Zusammenhalt, und er packt dazu erneut die Bazooka aus, erinnert an die 190 Milliarden Euro, die er als Finanzminister in die Corona-Krisenbekämpfung gesteckt habe und kündigt an, genau so weiter gegenzusteuern, bis die Krise überwunden sei. Jedenfalls schließt er beschwörend mit der Perspektive, dass die SPD die nächste Regierung führen und er selbst Bundeskanzler sein wolle.