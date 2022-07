Einsparungen in der Energiekrise : Licht aus am Schloss - und am Kanzleramt?

Gehen auch am Bundeskanzleramt schon bald die Lichter aus, um Strom zu sparen wie am Schloss Bellevue? Foto: dpa/Dorothée Barth

Analyse Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verzichtet auf die Außenbeleuchtung von Schloss Bellevue. Wird nun bald auch das Kanzleramt im Dunkeln stehen? Die „Bundeswaschmaschine“, so der Spitzname des Gebäudes, müsse ebenso in den „Eco-Modus“, fordert die Union.

Von Julia Stratmann und Hagen Strauß

Während die Straßen von Berlin nachts noch hell erleuchtet sind, gehen am Schloss Bellevue die Lichter aus. Denn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will mit gutem Beispiel vorangehen: Angesichts drohender Energieknappheit bleibt sein Berliner Amtssitz jetzt dunkel.

Die Schlossfassade wird nur noch zu besonderen Anlässen wie etwa Staatsbesuchen angeleuchtet. Doch damit nicht genug: Einen Teil des Stroms wird über Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes des Präsidialamts erzeugt. Im Rahmen der geplanten Sanierung und Modernisierung der Gebäude soll dies deutlich erweitert werden.

In vielen Ministerien wird Sparsamkeit derzeit großgeschrieben: Das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium will nach eigenen Angaben ab Herbst etwa 15 Prozent an Heizenergie sparen. Unter anderem soll dafür nachts die Temperatur länger abgesenkt werden. Auch das Auswärtige Amt habe bereits verschiedene Maßnahmen zum Einsparen von Energie ergriffen, hieß es aus dem Ministerium. Unter anderem seien Kälteanlagen abgeschaltet und Solar- beziehungsweise Photovoltaikanlagen auf dem Dach installiert worden.

Um Strom zu sparen, wird der Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten, Schloss Bellevue, nachts in der Regel nicht mehr angestrahlt. Foto: dpa/Christoph Soeder

Im Bundeskanzleramt erfolgt die Versorgung nach Angaben eines Regierungssprechers unterdessen zu 100 Prozent mit Ökostrom. Die Raumtemperatur wurde im Rahmen der Vorschriften der Arbeitsstättenrichtlinie abgesenkt. Darüber hinaus werde aktuell geprüft, wie weit sich Außen- und Innenbeleuchtung angesichts des ganztägigen Betriebes reduzieren lassen. „Der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, dass Energiesparen ein Anliegen aller Häuser der Bundesregierung ist“, sagte Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin.

Für die Union ist das eindeutig zu wenig. Der CDU-Energieexperte und stellvertretende Parteivorsitzende Andreas Jung sagte unserer Redaktion: „Der Präsident stellt das Licht aus. Jetzt muss auch Olaf Scholz das Kanzleramt auf Sparflamme setzen.“ Jung ergänzte, das im Volksmund „Bundeswaschmaschine“ genannte Kanzleramt „muss in den Eco-Modus“. Wenn nach dem Deutschen Bundestag auch das Schloss Bellevue vorangehe, „muss der Kanzler nachziehen, im Kanzleramt und generell bei den Bundesliegenschaften“. Öffentliche Gebäude müssten eine Vorreiterrolle übernehmen. Denn, so Jung weiter, was auch immer im Sommer und Herbst gespart und gespeichert werde, helfe dann im Winter. Damit verbunden sei zugleich ein Signal: „Wir appellieren beim Energiesparen an Privathaushalte und Unternehmen, fangen aber bei uns selber an“, betonte Jung.

Ob weitere Berliner Wahrzeichen demnächst im Dunkeln stehen werden, ist allerdings noch offen. Der Berliner Senat setzt auf eine Arbeitsgruppe. Das Presse- und Informationsamt teilte auf Nachfrage mit, es würden alle Möglichkeiten überprüft, wie man Energie einsparen könne. Dafür hat sich der Senat auf eine gemeinsame Task Force unter Federführung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe verständigt. Ein möglicher Aspekt „wird die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Sehenswürdigkeiten sein“. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte sich bereits dafür ausgesprochen, Attraktionen wie das Rote Rathaus oder das Brandenburger Tor nach Mitternacht nicht mehr anzustrahlen. „In der Lage, in der wir sind, muss man alle Möglichkeiten zum Energiesparen prüfen“, so Giffey kürzlich.

Auch der Deutsche Bundestag hat übrigens inzwischen ein Energiesparkonzept umgesetzt. So sei unter anderem auch die Beleuchtung im Innern der Gebäude vor allem in Hallen und Sälen reduziert worden, so ein Sprecher zu unserer Redaktion. Die Außen- und Sicherheitsbeleuchtung bleibe aber aus Gründen der Sicherheit der Liegenschaften unverändert.

(jus/has)