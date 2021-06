Schlagabtausch zu Klimaschutz und CO2-Preis : Olaf Scholz will keinen noch höheren Benzinpreis – und stellt damit die Klimapolitik indirekt infrage

Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Foto: dpa/John Macdougall

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will nicht weiter an der Benzinpreisschraube drehen – und entfernt sich damit von einem zentralen Bestandteil der bisherigen Klimapolitik der Koalition. Die Grünen sind nicht nur darüber empört. Auch der neue „Klimapakt“ der Regierung sei nicht mehr als eine Wunschliste ohne Gegenfinanzierung.

Von Birgit Marschall und Jana Wolf

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sowie Verkehrsminister Andreas Scheuer (CDU) haben den weiteren Anstieg der Benzinpreise abgelehnt und damit Zweifel an der Klimaschutzpolitik von Union und SPD genährt. Der Vize-Kanzler sagte der „Bild“-Zeitung: „Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind.“ Ein immer höherer CO 2 -Preis sorge „nicht für mehr Klimaschutz, sondern nur für mehr Frust“. Scheuer sagte dem Blatt, es gehe nicht, „dass die Preise immer weiter nach oben gehen“. Mobilität sei „auch ein sozialer Aspekt“.

Die beiden Koalitionspolitiker rütteln damit an einem zentralen Bestandteil der längst vereinbarten Klimaschutzpolitik der Bundesregierung: Um die Treibhausgas-Emissionen im Verkehrs- und im Gebäudesektor zu senken, soll der 2021 auch für diese Sektoren eingeführte CO 2 -Preis schrittweise weiter steigen. Seit Jahresbeginn liegt der CO 2 -Preis pro Tonne Kohlendioxid bei 25 Euro, der Benzin-Literpreis verteuerte sich dadurch um sieben Cent. In den kommenden Jahren ist ein weiterer Anstieg geplant, was weiter steigende Benzinpreise zur Folge haben wird.

Der bisherigen Beschlusslage zufolge soll der CO 2 -Preis ab Januar 2022 auf 30 Euro steigen, ab 2023 auf 35 Euro, ab 2024 auf 45 Euro und 2025 dann auf 55 Euro. Es gibt allerdings Forderungen aus der CDU, ihn schneller anzuheben, um den Erfordernissen des jüngsten Klima-Urteils des Bundesverfassungsgerichts gerecht zu werden. Die Grünen wollen die Erhöhung des CO 2 -Preises auf 60 Euro auf das Jahr 2023 vorziehen. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte viel Kritik einstecken müssen, weil sie erklärt hatte, der Benzinpreise werde um 16 Cent ansteigen, wenn die Koalitionspläne für den CO 2 -Preis tatsächlich umgesetzt würden. Scholz und Scheuer ziehen dies aber nun kaum drei Wochen nach dem Verfassungsurteil offenbar infrage.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter übte scharfe Kritik daran und sprach von einer „populistischen Benzinwutkampagne“. Er warf Union und SPD vor, sie hätten gerade ein höheres Klimaziel beschlossen, verweigerten aber die Umsetzung ihrer Beschlüsse.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bekräftigte allerdings die haltung seiner Partei, die Benzinpreise nicht rasch weiter spürbar zu erhöhen. „Der CO 2 -Preis ist ja bereits vereinbart und auch, dass dieser Preis in den nächsten Jahren moderat steigen wird. Das ist gut so. Aber statt der bisherigen 25 Euro pro Tonne CO 2 jetzt einfach 45 oder 60 Euro zu veranschlagen, wie das die Union und die Grünen vorschlagen, hat massive Konsequenzen. Das würde bedeuten: Mieter und Pendler zahlen die Zeche. Wir wollen eine schnelle Lösung, aber nicht allein auf Kosten der hart arbeitenden Menschen in diesem Land. Jeder muss sich ein klimafreundliches Leben leisten können, nicht nur die Besserverdiener“, sagte Klingbeil.

Union und SPD ringen unterdessen in den letzten Bundestagswochen dieser Wahlperiode um weitere Klimaschutzvorhaben. Um die im Klimaschutzgesetz verschärften Klimaziele zu erreichen, werden weitere Maßnahmen nötig, die in einem „Klimapakt“ vereinbart werden sollen. Nach einem Finanztableau von Scholz, das unserer Redaktion vorliegt, sollen dafür insgesamt knapp acht Milliarden Euro 2022 und 2023 fließen, davon 4,5 Milliarden in die Förderung der Gebäudesanierung. Wie das finanziert werden soll, bleibt offen – eine weitere Erhöhung der Neuverschuldung 2022 ist wahrscheinlich. Die Union sieht das allerdings kritisch. Zudem hatte sie die SPD-Pläne gestoppt, die Vermieter zur Hälfte an den zusätzlichen Heizkosten zu beteiligen, die durch den CO 2 -Preis steigen werden.

„Es ist unser Ansporn, den Klimapakt schnellstmöglich noch in dieser Legislatur zu beschließen. Das ist auch der Auftrag, den wir durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bekommen haben“, sagte Klingbeil. „Aber wir werden nicht den Weg der Union mitgehen, der die Heizkosten explodieren und am Ende die Mieter die Zeche bezahlen lässt. Das mag die Union sich erlauben, deren Klientel sich das leisten kann. Aber wir nehmen alle in den Blick“, sagte Klingbeil.