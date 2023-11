Finanzen Bereinigungssitzung für Haushalt 2024 soll abgesagt werden

Union und FDP gelten als Befürworter der Schuldenbremse, die eine Neuverschuldung außer in Notsituationen, für die der Staat nichts kann, erschwert. Auch eine Lockerung hält CDU-Parteichef Merz nicht für angesagt: „Ich sehe im Augenblick nicht, dass wir an die Schuldenbremse heran müssen.“ Höhere Steuern lehnte er bei „Maischberger“ ebenfalls ab: „Deutschland ist schon ein Hochsteuerland, und wir sollten es nicht übertreiben.“ Auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki sprach sich in der „Rheinischen Post“ gegen höhere Steuern aus. Notwendig sei stattdessen eine „grundsätzliche Auseinandersetzung darüber, was wir finanzieren können und was nicht“.