Unterstützung der Innenstädte : Bericht: CDU-Abgeordnete wollen Abgabe für Onlinehandel

Berlin Die Corona-Pandemie droht in Deutschlands Innenstädten deutliche Spuren zu hinterlassen. Der Einzelhandel hat mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen, gerade kleinere Läden fürchten um ihre Existenzen. Profitiert hat vor allem der Onlinehandel. Die Unionsfraktion will nun einen Ausgleich schaffen.

Diese Abgabe solle beim Onlinehändler erhoben und von ihm an das Finanzamt abgeführt werden. Das geht aus einem vom kommunalpolitischen Sprecher Christian Haase sowie vom Fraktions-Vize Andreas Jung (beide CDU) unterzeichneten Papier hervor, aus dem die „Welt am Sonntag“ zitiert. Ob im Internet bestellte Ware dadurch teurer würde, hänge von den Anbietern ab. Die Abgabe solle sich in der Höhe nach dem Bestellwert richten.