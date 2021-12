Corona-Pandemie : Bericht: Tausende Ermittlungen wegen gefälschter Impfpässe

Berlin In den vergangenen Wochen waren immer wieder Fälle von Kriminalität rund um das Impfen bekanntgeworden. Laut einem Bericht, der sich auf BKA-Zahlen bezieht, gibt es eine hohe Zahl an gefälschten Impfausweisen.

Dem Bericht zufolge ermittelte allein das LKA Bayern seit Jahresbeginn in 3070 Fällen, Anfang September gab es dort erst 110 solcher Fälle. In Nordrhein-Westfalen seien 2495 Fälle gezählt worden, knapp die Hälfte davon seit Ende November. In Berlin seien es 1028 Fälle, selbst im bevölkerungsarmen Schleswig-Holstein werde zu 550 Fällen ermittelt - zwei Drittel davon seien davon in den letzten vier Wochen angefallen.