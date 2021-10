Rassismus : Bericht: Welle an Antisemitismus und Islamhass seit Corona

Brüssel Die Corona-Pandemie hat einer Untersuchung der Denkfabrik IFFSE zufolge den Hass in Oline-Netzwerken verstärkt. Vor allem zwei Narrative hätten sich demnach verbreitet.

Diese habe sich insbesondere auf Social-Media-Plattformen ausgebreitet, existierende antijüdische und antimuslimische Narrative neu verpackt und Minderheiten für die Pandemie verantwortlich gemacht, heißt es in einem Bericht der Denkfabrik IFFSE (Institute for the Freedom of Faith&Security in Europe Foundation).