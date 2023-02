Berliner Wahlkampf und der Streit um die A 100 : Zoff um 4,1 Kilometer Straße

Bauarbeiten an der Baustelle zur Weiterführung der umstrittenen A100 in Neukölln Foto: dpa/Carsten Koall

4,1 Kilometer neue Autobahn könnten in Berlin über die Bildung einer nächsten Koalition im Land entscheiden. Die Grünen sind gegen den Weiterbau der Stadtautobahn 100, die CDU will die Verlängerung zu Ende bauen. Sollte tatsächlich Schwarz-Grün in Berlin rechnerisch möglich werden, könnte eine aufgeladene automobile Frage den Ausschlag geben: Ja oder Nein.

Noch drei Tage. Dann muss in Berlin – nach skandalösen Pannen bei der Wahl im September 2021 -- das Abgeordnetenhaus neu wählen. Im Rest der Republik hat sich ein Eindruck verfestigt: Berlin – das ist auch die Hauptstadt der Pannen. Es kann Flughafen nicht. Es kann Wahlen nicht. Und nun kann (und will) es womöglich auch Autobahn nicht. Die A 100, der Weiterbau dieser Stadtautobahn, ist gewissermaßen das Prunkstück der politischen Dauerauseinandersetzung im Bundesland Berlin. Bauabschnitt 16 – gerade im Entstehen. Rund 3,2 Kilometer vom Dreieck Neukölln zum Treptower Park. Bauabschnitt 17 – noch in Planung. Weitere rund 4,1 Kilometer. Dort könnte es richtig teuer werden. Eine Brücke über die Spree, dann hinein in zwei Kilometer lange, teilweise zweistöckige Tunnel vor dem Ostkreuz Berlin. Zehnstellig. Rund 1 500 000 000, also 1,5 Milliarden Euro soll dieser 17. Bauabschnitt der Berliner Stadtautobahn kosten. Wenn es je dazu kommt.

Die Berliner Linken-Abgeordnete Gesine Lötzsch spricht an diesem Vormittag im Bundestag von der „teuersten Autobahn Deutschlands“. Die Linke will den Weiterbau der A 100 „qualifiziert beenden“, sonst noch nicht mal Inbetriebnahme von Bauabschnitt 16. Die Grünen, Mitstreiter in der rot-grün-roten Landeskoalition, haben sich demonstrativ aufs Rad gesetzt, allen voran Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, die Regierende Bürgermeisterin in Berlin werden möchte, weil auch sie „das irrsinnige Verkehrsprojekt der A 100 endlich stoppen“ wollen. Jarasch würden den 16. Bauabschnitt am liebsten in eine Bundesstraße mit Radwegen umwandeln. Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang hatte unlängst der SPD angeboten: „Wir sind jederzeit bereit für eine gemeinsame Abstimmung zum Stopp des Ausbaus.“ Die Grünen in Berlin haben sich im Wahlkampf eindeutig positioniert: „A 100 abwählen!“ SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert verweist im Bundestag trocken auf den Bundesverkehrswegeplan 2030, „der uns leitet“. Leitet? Dort steht der Weiterbau der A 100 geschrieben, auch wenn Papier geduldig ist, erst recht nach Wahlen. Kühnert selbst hatte unlängst noch auf einen Beschluss seiner Landes-Genossen verwiesen und gesagt: „Die Berliner SPD will die A 100 am Treptower Park zu einem Abschluss bringen und sie nicht weiterbauen, das ist auch meine Überzeugung.“ Finito also nach Bauabschnitt 16.