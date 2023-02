Wahlchaos in der Hauptstadt : Ein Düsseldorfer sorgt für Ordnung bei Berlin-Wahlen

Stephan Bröchler. Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin Stephan Bröchler ist bekannt als der Landeswahlleiter in Berlin. Doch seine Wurzeln liegen am Rhein. Was den gebürtigen Düsseldorfer in die Hauptstadt verschlagen hat.

Die Wahlwiederholung in Berlin sorgte zuletzt deutschlandweit für Aufsehen. Doch sie rückte nicht nur die Pannen in der Hauptstadt, sondern auch ihn in den Vordergrund: Stephan Bröchler. Dabei wissen viele nicht, dass der Landeswahlleiter aus Berlin seine Wurzeln im Rheinland hat. Genauer gesagt in Düsseldorf.

Bröchler wurde 1962 in der Landeshauptstadt geboren. Dort hielt es ihn aber nicht lang. Das Studium der Rechts-, Politik- und Verwaltungswissenschaft absolvierte er an den Universitäten Köln, Duisburg und zuletzt in Konstanz. Dort erhielt er 1989 sein Diplom im Fach Verwaltungswissenschaft und drei Jahre später seine Promotion.

Anschließend arbeitete der Politikwissenschaftler und Hochschullehrer in den verschiedensten Arbeitsgebieten: Unter anderem als Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Arbeitskreises Technikfolgenabschätzung und -bewertung (AKTAB) des Wissenschaftsministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen oder als Länderexperte für Deutschland im Forschungsnetzwerk Varieties of Democracy.